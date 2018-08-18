Как музыкальные вкусы помогают найти пару

Сервис онлайн-знакомств Plenty of Fish узнал, как музыкальные вкусы влияют на построение отношений. Сотрудники сайта просмотрели более 9 млн профилей и выяснили, что поклонники кантри, указавшие свои музыкальные предпочтения в профиле, получают на 32% больше сообщений, чем фанаты других жанров. В свою очередь женщины, написавшие об увлечении хеви-металом, получают на 9% больше предложений пообщаться.