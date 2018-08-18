Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Работающий пенсионер не должен получать пенсию» -председатель ЕР
СМИ стало известно, с кем Путин прилетел на свадьбу в Австрию
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой
Путин на свадьбе разозлил украинского журналиста
Пелагея сыграла вторую свадьбу с мужем
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Волочкова снялась обнаженной, а купальник нарисовала - СМИ
“Боеголовки”: Лопырева показала фото с бюстом
Пассажирский самолет РФ вернули из-за актера Панина
«Удар в спину»: в США о поступке Украины
Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе
Абсолютная чемпионка ОИ по гимнастике умерла
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
33Дефолт-98: как это было
11:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Как музыкальные вкусы помогают найти пару

Сервис онлайн-знакомств Plenty of Fish узнал, как музыкальные вкусы влияют на построение отношений. Сотрудники сайта просмотрели более 9 млн профилей и выяснили, что поклонники кантри, указавшие свои музыкальные предпочтения в профиле, получают на 32% больше сообщений, чем фанаты других жанров. В свою очередь женщины, написавшие об увлечении хеви-металом, получают на 9% больше предложений пообщаться.

Исследование показало, что поклонникам кантри проще найти себе пару. Возможно, такая популярность «ковбоев» связана с тем, что 49% из них более склонны к серьезным отношениям.

Читайте также
Автор книги «Секс будущего» — о том, как технологии меняют отношения

Женщины—поклонницы рока также легче находят партнера — число взаимных симпатий на 68% больше, чем у тех, кто указал в анкете другие данные. Среди поклонниц этого музыкального жанра 93% ищут долгосрочных отношений, а не интрижки.

По данным прошлогоднего опроса другого сайта знакомств — Elite Singles, 67% пользователей сервиса признались, что им важно, чтобы партнер интересовался той же музыкой. Причем треть респондентов ответила, что готова отказаться от общения из-за разных музыкальных вкусов. Самыми популярными жанрами были указаны рок (26%), кантри (17%) и фолк (15%).

Источник: im4.kommersant.ru
 Новые санкции США добавят Москве немало проблем
Рубль снова упадет. Эксперты рассказали, что делать с накоплениями
СМИ: число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 42 человек
В Крыму рассказали, зачем украинские туристы едут на полуостров
Главу дагестанского ФОМС заподозрили в мошенничестве на 210 млн
Кто такая Карин Кнайсль и почему Путин едет на ее свадьбу
Туристам разрешили сидеть на кувшинке 60 секунд ради селфи
В Венесуэле минимальную зарплату увеличили в 60 раз
В Японии обнародовали новые документы по делу Зорге
Спорт
«Милан» перехватил у «Зенита» Лаксальта. Трансферы и слухи дня «Милан» завершил сделку по приобретению защитника «Дженоа» Диего Лаксальта, на которого всерьез претендовал «Зенит»
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Лепс показал всех своих детей (фото) Певец проводит время с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь