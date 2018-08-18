Как музыкальные вкусы помогают найти пару
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Исследование показало, что поклонникам кантри проще найти себе пару. Возможно, такая популярность «ковбоев» связана с тем, что 49% из них более склонны к серьезным отношениям.
Женщины—поклонницы рока также легче находят партнера — число взаимных симпатий на 68% больше, чем у тех, кто указал в анкете другие данные. Среди поклонниц этого музыкального жанра 93% ищут долгосрочных отношений, а не интрижки.
По данным прошлогоднего опроса другого сайта знакомств — Elite Singles, 67% пользователей сервиса признались, что им важно, чтобы партнер интересовался той же музыкой. Причем треть респондентов ответила, что готова отказаться от общения