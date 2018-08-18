Жизнь как в сказке: что скрывается за глянцевыми фото тревел-блогеров
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Со стороны может показаться, что
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Со стороны может показаться, что
Поездками в отдаленные нетронутые места, безусловно, можно удивить подписчиков, к тому же не придется нервничать
«Перед сном я часто брала с собой в постель кухонный нож, правда, мужу это не нравилось — пришлось прекратить, — рассказывает Элиза. — Но теперь я перестала бояться и поняла, что чем дальше от людей, тем безопаснее».
У семейной пары Мари Фе и Джейка Сноу бывали проблемы с датами вылетов.
«Как-то раз мы решили полететь из Бангкока на Филиппины, купили билеты и на время забыли о них, — рассказывает Мари. — По
Многим путешественникам проще останавливаться в номерах, которые им предоставляют отели, чем иметь собственный дом, за который часто еще необходимо платить ипотеку.
Блогер Алиса Романос рассказывает, что на время путешествия она оставляет свои вещи в хранилище.
Если мне необходим перерыв, то я останавливаюсь в гостинице или арендованной квартире в том месте, где я чувствую себя комфортно. Пары недель достаточно, чтобы я снова захотела путешествовать.
Большинство блогеров хотят на своих фото показать вид или достопримечательность, но так, чтобы в кадр не попали случайные люди. Часто единственный способ этого добиться — приехать к месту съемки первым,
Когда близкие люди крестят детей, подруги выходят замуж, родственники отмечают юбилеи, быть далеко от них — морально непросто.
Порой, когда я звоню своей семье и друзьям, мне становится грустно, ведь я пропускаю важные события.
Если все время переезжать, то часто может не хватать времени на регулярные физические упреждения, чаще приходится ограничиваться короткой зарядкой.
«Но даже это помогает мне приготовиться к новому дню, вне зависимости от того, где мы с мужем находимся», — рассказывает девушка.