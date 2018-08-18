Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
ЖЕНЕВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает Международная организация по миграции ООН в Twitter.
ЖЕНЕВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает Международная организация по миграции ООН в Twitter.
«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», — говорится в сообщении организации.
Семья Аннана просит не беспокоить их в период траура. О том, где похоронят бывшего генсека и когда состоится церемония прощания, станет известно позже.
Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 года в британской колонии Золотой Берег, которая впоследствии стала государством Гана. Его отец был верховным вождем племени фанти и губернатором провинции Ашанти. Учился на родине, в США и Швейцарии. Еще будучи студентом, начал работать в ООН — сначала во Всемирной организации здравоохранения, затем в других структурах. Возглавлял управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
С 1 января 1997 года Кофи Аннан стал генеральным секретарем ООН, а 29 июня 2001-го его переизбрали на второй срок. В последние годы жизни Аннан работал в Швейцарии и возглавлял Фонд своего имени со