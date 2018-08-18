Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Источник: РИА Новости

«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», — говорится в сообщении организации.

В микроблоге Кофи Аннана также появилось сообщение от имени семьи и его фонда. В нем говорится, что бывший генсек скончался 18 августа в кругу близких после непродолжительной болезни.

Семья Аннана просит не беспокоить их в период траура. О том, где похоронят бывшего генсека и когда состоится церемония прощания, станет известно позже.

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Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 года в британской колонии Золотой Берег, которая впоследствии стала государством Гана. Его отец был верховным вождем племени фанти и губернатором провинции Ашанти. Учился на родине, в США и Швейцарии. Еще будучи студентом, начал работать в ООН — сначала во Всемирной организации здравоохранения, затем в других структурах. Возглавлял управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.