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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

ЖЕНЕВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает Международная организация по миграции ООН в Twitter.

Источник: РИА Новости

«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», — говорится в сообщении организации.

В микроблоге Кофи Аннана также появилось сообщение от имени семьи и его фонда. В нем говорится, что бывший генсек скончался 18 августа в кругу близких после непродолжительной болезни.

Семья Аннана просит не беспокоить их в период траура. О том, где похоронят бывшего генсека и когда состоится церемония прощания, станет известно позже.

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Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 года в британской колонии Золотой Берег, которая впоследствии стала государством Гана. Его отец был верховным вождем племени фанти и губернатором провинции Ашанти. Учился на родине, в США и Швейцарии. Еще будучи студентом, начал работать в ООН — сначала во Всемирной организации здравоохранения, затем в других структурах. Возглавлял управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

С 1 января 1997 года Кофи Аннан стал генеральным секретарем ООН, а 29 июня 2001-го его переизбрали на второй срок. В последние годы жизни Аннан работал в Швейцарии и возглавлял Фонд своего имени со штаб-квартирой в Женеве.

Умер Кофи Аннан
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13:42 (мск)© Ньюстюб
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