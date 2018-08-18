Биография бывшего генсека ООН Кофи Аннана

Источник: РИА "Новости"

18 августа 2018 года стало известно о смерти бывшего генерального секретаря ООН (1997−2006), лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана.

Происхождение и образование

Кофи Аннан (полное имя — Кофи Атта Аннан) родился 8 апреля 1938 года в городе Кумаси английской колонии Золотой Берег (с 1957 года — Гана). Его отец был вождем племени фанти и губернатором провинции Ашанти.

Образование получил в Научно-техническом университете в Кумаси и в Колледже Макалестера в Сент-Поле (штат Миннесота, США), который окончил со степенью бакалавра экономики. В 1961—1962 годах был аспирантом Института международных исследований в Женеве. В 1971—1972 годах, получив стипендию им. А. Слоуна, учился в Массачусетсском технологическом институте в США, который окончил со степенью магистра в области управления.

Работа в ООН

Работать в ООН начал в 1962 году с должности сотрудника по административным и бюджетным вопросам во Всемирной организации здравоохранения в Женеве. В 1974 году возглавил службу гражданского персонала чрезвычайных сил ООН на Ближнем Востоке. В 1976—1980 годах занимал пост заместителя начальника департамента кадров в Управлении верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ).

С 1980 года занимал высокие посты управленческого звена в организациях системы ООН: был заведующим кадрами в УВКБ (1980−1983), директором Бюджетного отдела в Финансовом управлении (1984−1987), начальником Управления людских ресурсов в ранге помощника генерального секретаря и координатором по вопросам безопасности в системе ООН (1987−1990), начальником Управления по планированию, составлению бюджетов и финансированию программ в ранге помощника генерального секретаря (1990−1992). В этом качестве возглавлял первую группу ООН на переговорах с Ираком по вопросу о продаже нефти для финансирования закупок гуманитарной помощи (с 1995 года программа «Нефть в обмен на продовольствие»).

В 1993—1996 годах являлся заместителем генсека ООН по вопросам проведения миротворческих операций, в 1995—1996 годах — представителем генсека ООН в бывшей Югославии и его специальным представителем при НАТО по вопросам Югославии.

Генеральный секретарь

Был избран генеральным секретарем ООН (административный руководитель ООН назначается Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, в котором до этого проходит серия закрытых обсуждений и рейтинговых голосований до достижения консенсуса) в 1996 году после того, как США наложили вето на переизбрание его предшественника, тоже представителя Африки египтянина Бутроса Бутроса-Гали. Стал первым генеральным секретарем, избранным из числа кадровых сотрудников Организации Объединенных Наций.

Занимал этот пост два срока подряд с 1 января 1997 года по 31 декабря 2006 года. В этот период им была проведена программа реформ, направленная на сокращение административных расходов организации. Он выступал посредником в нескольких сложных политических ситуациях: в 1998 году предпринял попытку добиться выполнения Ираком резолюций СБ ООН, обязывающих предоставить доступ в страну международным инспекциям, а также содействовал переходу к гражданскому правлению в Нигерии после череды военных правительств (1984−1998). В 1999 году способствовал достижению договоренностей между Ливией и СБ ООН в связи со взрывом самолета над Локерби в 1988 году и урегулированию кризиса в Восточном Тиморе. Он инициировал заключение «глобального договора», своеобразного кодекса поведения для транснациональных корпораций, имевшего целью вовлечь их в сотрудничество с ООН, правительствами и профсоюзами для повышения ответственности деловых кругов за соблюдение международных стандартов в области трудовых отношений, прав человека и защиты окружающей среды. В апреле 2000 года под редакцией Кофи Аннана был опубликован доклад по случаю наступления нового тысячелетия «Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке» с призывом к государствам-членам положить конец нищете и неравенству, повысить эффективность образования, сократить масштабы распространения ВИЧ/СПИДа, обеспечить охрану окружающей среды и защитить народы от конфликтов и насилия. Этот доклад лег в основу «Декларации тысячелетия», принятой главами государств и правительств в ходе Саммита тысячелетия в сентябре 2000 года. В 2001 году выступил с предложением создать Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (создан в 2002 году).

В 1998 году Кофи Аннан подвергся критике в связи с миротворческой деятельностью ООН в Руанде в 1994 году, где в результате геноцида этносоциальной группы тутси и «умеренных» представителей других этнических групп погибли до 1 млн человек. В частности, была обнародована информация о том, что Аннан резко сократил количество миротворцев ООН в Руанде в период, предшествовавший геноциду.

После ООН

С 2007 года являлся председателем «Альянса за зеленую революцию в Африке» (назначен председателем этой организации в рамках состоявшегося в Кейптауне 13—14 июня 2007 года Всемирного экономического форума по Африке). В том же году возглавил Группу по развитию Африки, осуществляющую контроль за выполнением обязательств развитых стран в отношении этого континента, и Всемирный гуманитарный фонд (был инициатором создания и директором учредительного совета этой организации, целью которой является оказание помощи жертвам природных катаклизмов, вызванных глобальными климатическими изменениями).

С 2007 года возглавлял фонд своего имени, оказывающий консультационные и посреднические услуги государствам с целью повышения качества управления и механизмов урегулирования кризисов. В феврале 2012 года был назначен спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по урегулированию сирийского кризиса. После истечения срока полномочий 31 августа 2012 года отказался от их продления, заявив, что «у международного сообщества нет единства в вопросе урегулирования ситуации в Сирии».

С 2013 года возглавлял организацию всемирно известных общественных деятелей Совет «старейшин».

Нобелевская премия

В 2001 году был удостоен Нобелевской премии мира (совместно с ООН) «за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире».

Личные сведения

Свободно владел английским, французским и несколькими африканскими языками.