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18:18 (мск), источник: Известия

NASA показало северное сияние из космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядит северное сияние из космоса. Фотография опубликована на сайте организации.

Источник: NASA


Природное явление запечатлел немецкий астронавт Александр Герст с борта Международной космической станции.

«Сногсшибательно, каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышавшие», — написал он в микроблоге Twitter.

Северное сияние — свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, которое возникает при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра.

В августе NASA приняло решение назвать астероид в честь ушедшей из жизни американской певицы Ареты Франклин. Астероид «249516 Арета» составляет около 4 км в диаметре. Он был обнаружен в 2010 году, пишет «Газета.ру».

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