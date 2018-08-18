NASA показало северное сияние из космоса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядит северное сияние из космоса. Фотография опубликована на сайте организации.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядит северное сияние из космоса. Фотография опубликована на сайте организации.
Природное явление запечатлел немецкий астронавт Александр Герст с борта Международной космической станции.
«Сногсшибательно, каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышавшие», — написал он в микроблоге Twitter.
Северное сияние — свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, которое возникает при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра.
В августе NASA приняло решение назвать астероид в честь ушедшей из жизни американской певицы Ареты Франклин. Астероид «249516 Арета» составляет около 4 км в диаметре. Он был обнаружен в 2010 году, пишет «Газета.ру».