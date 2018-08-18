Путин и Медведев назвали главные достижения Кофи Аннана
Президент РФ направил действующему генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего главы ООН Кофи Аннана.
Президент РФ направил действующему генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего главы ООН Кофи Аннана.
«Многие годы жизни этого замечательного человека и большого политика были посвящены служению Организации Объединенных Наций. Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, для укрепления ее центральной роли в мировых делах. Особенно значительным был его личный вклад в наращивание миротворческого потенциала ООН, а также в урегулирование ряда региональных конфликтов», — говорится в послании Владимира Путина.
Мне посчастливилось лично общаться с Кофи Аннаном. Я искренне восхищался его мудростью и мужеством, способностью принимать взвешенные решения даже в самых сложных, критических ситуациях. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян.
Свои соболезнования принес также