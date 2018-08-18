Путин и Медведев назвали главные достижения Кофи Аннана

«Многие годы жизни этого замечательного человека и большого политика были посвящены служению Организации Объединенных Наций. Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, для укрепления ее центральной роли в мировых делах. Особенно значительным был его личный вклад в наращивание миротворческого потенциала ООН, а также в урегулирование ряда региональных конфликтов», — говорится в послании Владимира Путина.