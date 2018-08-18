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16:01 (мск), источник: Российская газета

Путин и Медведев назвали главные достижения Кофи Аннана

Президент РФ направил действующему генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего главы ООН Кофи Аннана.

Источник: Reuters

«Многие годы жизни этого замечательного человека и большого политика были посвящены служению Организации Объединенных Наций. Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, для укрепления ее центральной роли в мировых делах. Особенно значительным был его личный вклад в наращивание миротворческого потенциала ООН, а также в урегулирование ряда региональных конфликтов», — говорится в послании Владимира Путина.

Мне посчастливилось лично общаться с Кофи Аннаном. Я искренне восхищался его мудростью и мужеством, способностью принимать взвешенные решения даже в самых сложных, критических ситуациях. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян.
Владимир Путин
президент РФ

Свои соболезнования принес также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Скончался Кофи Аннан — легендарный генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира. Он всегда стремился к одной цели — прекращению военных конфликтов, переходу от боевых действий к переговорам. Миротворца такого масштаба нам всем будет не хватать», — написал глава правительства на своей странице в Facebook.

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