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16:20 (мск), источник: Газета.Ру

«Сила, направлявшая добро»: умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни после непродолжительной болезни. Об этом сообщается на его официальной странице в твиттере. Один из самых авторитетных генсеков ООН последних десятилетий, Аннан активно занимался урегулированием конфликтов и после отставки со своего поста.

Источник: Reuters
Уроженец Ганы, Кофи Аннан занимал пост генсека ООН с 1997 по 2006 год. Его считают одним из самых эффективных руководителей организации новейшего времени, и с именем Аннана связано немало важных миротворческих инициатив.

Аннан — выходец из знатного рода и получил хорошее образование в США. Он начал работать в структурах ООН в начале 1960-х годов. Дипломат сделал успешную карьеру и уже в середине 1990-х годов стал заместителем генсека организации Бутроса-Бутроса Гали. Во время работы на высоких постах Кофи Аннан уделял особое внимание миссиям по поддержанию мира, увеличив контингент миротворцев до 70 тыс. военных.

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Заняв пост генсека в январе 1997 года, Аннан заявил о необходимости реформ в организации, но преодолеть сопротивление бюрократии было сложно. При этом Аннан смог добиться большей эффективности работы ООН благодаря своему умению вести переговоры, находить общий язык с лидерами, имеющими противоположные взгляды, сохраняя со многими из них уважительные отношения.

Нынешний генсек ООН Антониу Гуттериш, выражая соболезнования семье покойного, назвал его «силой, направлявшей добро».

За свои мирные усилия и инициативы дипломат в 2001 году был удостоен Нобелевской премии мира.

В то же время генсек подвергался критике за приверженность принципу «обязанность защищать», который открывал возможность для США использовать кризисы в государствах для вооруженного вторжения.

Сам Аннан, в свою очередь, отстаивал этот принцип, полагая, что он должен использоваться для защиты населения той или иной страны от геноцида. Знавшие Аннана рассказывают, что тот не мог простить себе, что ООН не смогла предотвратить геноцид в Руанде, который унес жизни сотни тысяч человек.
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В одном из интервью в 2015 году дипломат рассказывал, что благодаря своевременному вмешательству ООН удалось предотвратить геноцид в Кении.

«Когда вы видите, что женщин и детей убивают, и когда вы можете предвидеть, как кризис, вероятно, будет развиваться и охватит весь регион, вы не сможете отказаться. Когда вас попросят помочь, вы должны выйти и сделать все возможное. Если бы вы спросили меня о самом успешном примере концепции “обязанность защищать”, я бы сказал, что это Кения», — говорил Аннан, отмечая, что урегулированию взрывоопасной ситуации противостояния в этой стране помогли усилия Африканского союза, России, США и ЕС.

В то же время Аннан был известен как жесткий противник вторжения США в Ирак. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что одной из причин дестабилизации на Ближнем Востоке стало нападение в 2003 году на эту страну.

После отставки дипломат продолжил заниматься урегулированием международных конфликтов — был спецпосланником ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Сирии в 2012 году. По плану экс-генсека ООН, стороны конфликта должны были создать переходное правительство на пути к демократическому правовому государству в будущем. Правда, несмотря на позитивные идеи, содержавшиеся в плане, реализовать его не удалось.

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Под руководством Аннана был также подготовлен подробный доклад о ситуации в Мьянме, где произошел жестокий конфликт между местным населением, поддерживаемым властями, и мусульманами-рохинджа — этническим и религиозным меньшинством страны. В докладе, опубликованном в конце августа 2017 года, эксперты под его руководством пришли к выводу, что одна из главных проблем — отсутствие у местных жителей не только гражданства, но и вообще какого-то ни было правового статуса.

Работавшие с Аннаном дипломаты вспоминают, что его аналитические способности и мудрость помогали находить выход в тяжелых ситуациях. Сам Аннан в интервью Би-би-си уже после отставки сетовал, что в мире не хватает «трезвых голов и спокойного анализа».

Не называя имен, Аннан отмечал: чтобы предотвратить ухудшение ситуации в мире, «мы не должны позволять лидерам угрожать войной по телевизору или в твиттере».

Жесткость и профессионализм дипломата сочетались у Аннана с обаянием, которое всегда отмечали собеседники. В 2001 году он, не раздумывая, принял приглашение поучаствовать в американской детской образовательной передаче «Улица Сезам», где с удовольствием отвечал на вопросы ее героев. В одном из интервью дипломат рассказывал, как его принимали за актера Моргана Фримана, и он даже несколько раз в шутку давал автографы, расписываясь за голливудскую звезду.

Умер Кофи Аннан
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13:42 (мск)© Ньюстюб
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