Франция не забудет Кофи Аннана, заявил Макрон

«Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира, ночью покинул этот мир. Франция чтит его память. Мы никогда не забудем его спокойного и решительного взгляда, силу его борьбы», — написал французский лидер в своём аккаунте в сети Twitter .

От Женевы до Нью-Йорка через Аддис-Абебу: Кофи Аннан более полувека на всех континентах был вовлечённым деятелем на службе самых больших процессов, под натисками великих вызовов современности: мира, развития, защиты прав человека, борьбы против бедности и дискриминации.

«Он также был другом Франции, на языке которой говорил. Я воздаю должное его памяти и хочу выразить благодарность (от имени) Франции за его неустанные усилия на службе мира. Я хотел бы выразить соболезнования его семье и близким, а также (близким) в ООН, в Гане, его стране, к которой он был так глубоко привязан, и где бы то ни было, тем, кто сопровождал и поддерживал его работу во благо мира», — заключил министр.