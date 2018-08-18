Франция не забудет Кофи Аннана, заявил Макрон
ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память скончавшегося в ночь на субботу бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память скончавшегося в ночь на субботу бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.
«Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира, ночью покинул этот мир. Франция чтит его память. Мы никогда не забудем его спокойного и решительного взгляда, силу его борьбы», — написал французский лидер в своём аккаунте в сети Twitter.
Смерть Аннана также прокомментировал и глава МИД Франции
От Женевы до
Нью-Йоркачерез Аддис-Абебу: Кофи Аннан более полувека на всех континентах был вовлечённым деятелем на службе самых больших процессов, под натисками великих вызовов современности: мира, развития, защиты прав человека, борьбы против бедности и дискриминации.
Он подчеркнул, что на рубеже нынешнего столетия Аннан позволил ООН модернизироваться, чтобы лучше справляться с потрясениями разобщенного мира, который он всегда пытался объединить.
«Он также был другом Франции, на языке которой говорил. Я воздаю должное его памяти и хочу выразить благодарность (от имени) Франции за его неустанные усилия на службе мира. Я хотел бы выразить соболезнования его семье и близким, а также (близким) в ООН, в Гане, его стране, к которой он был так глубоко привязан, и где бы то ни было, тем, кто сопровождал и поддерживал его работу во благо мира», — заключил министр.