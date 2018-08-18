В этом году коклюшем заболели втрое больше воронежцев

Источник: AP 2018

В июле 2018 года в сравнении с прошлым годом число заболевших коклюшем увеличилось в 3 раза, острыми кишечными инфекциями — почти в 2 раза, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, на 52,8% выросло число заболевших сальмонеллезами, на 34,6% — вирусами, на 62% — хроническим гепатитом С, на 33,4% — ветряной оспой, 30% — пневмонией.

В целом в июле этого года уровень инфекционной заболеваемости ниже, чем в июле 2017-го. Всего те или иные инфекции подхватили 13 877 человек.