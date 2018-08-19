Названы пять необычных услуг в отелях
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Отдохнуть на пляже и выпить коктейль можно во многих гостиницах мира, но есть отели, которые предлагают уникальные услуги, сообщает PeterGreenberg.com.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Отдохнуть на пляже и выпить коктейль можно во многих гостиницах мира, но есть отели, которые предлагают уникальные услуги, сообщает PeterGreenberg.com.
В гостинице, расположенной в Чианг Рае в Таиланде, можно положить свой коврик для йоги на спину слона и оттачивать практику.
В гостинице в
Гостиница в Омане позволяет своим гостям почувствовать себя Джеймсом Бондом. Если кажется, что слишком прозаично приезжать в отель на арендованной машине или такси, можно прилететь на параплане вместе с профессиональным гидом.
Гавайский отель предлагает опцию для теннисистов: корты оборудованы камерами, которые записывают и анализируют игру в реальном времени.