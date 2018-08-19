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07:19 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили вред «коктейлей» из алкоголя и энергетиков

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Группа биологов из США, Великобритании и Бразилии рассказала о негативном воздействии на человеческий организм одновременного употребления спиртных и энергетических напитков, соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Psychiatric Research.

Ученые решили подробнее изучить воздействие на организм человека этанола и таурина — главных составляющих спирта и разнообразных энергетиков.

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Суть эксперимента заключалась в наблюдении за поведением рыб вида данио-рерио, помещенных в разные аквариумы, в одном из которых была обычная вода, в других — смесь из различных пропорций воды, таурина и этилового спирта.

Для изучения аномалий в поведении подопытных затем поместили в резервуары с другими рыбами, включая хищную.

По результатам научного эксперимента ученые выявили следующую закономерность: нахождение данио-рерио в аквариуме с этанолом или таурином вызывает уменьшение их социальной активности. После воздействия «коктейля» у подопытных также наблюдалось резкое ослабление реакции на присутствие рядом хищника.

Таким образом, специалисты из бразильского Федерального университета Санта-Мария сделали следующие выводы:

таурин увеличивает негативные эффекты от употребления алкоголя, делая испытуемых менее социализированными и более склонными к риску из-за ослабления чувства страха.

Этиловый спирт считается самым распространенным депрессантом, негативно воздействующим на центральную нервную систему. Этанол обладает расслабляющим эффектом, поэтому люди изредка употребляют вместе с алкоголем различные энергетические напитки, которые обладают стимулирующими свойствами из-за имеющегося в их составе таурина.

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к большому числу физиологических и психологических нарушений в работе организма, алкоголизм считается одной из самых распространенных болезней человечества.

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