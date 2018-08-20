Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телеведущий Каневский объяснил свое решение покинуть Россию
Ржавые «Москвичи» на конвейере АЗЛК: фото 2006 года
Роман Павлюченко стал многодетным отцом
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Дочка Урганта отметила 18-летие в Париже
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
«Работающий пенсионер не должен получать пенсию» -председатель ЕР
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ -СМИ
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим
На Украине хотят отключить горячую воду навсегда: "как в Европе"
Волочкова снялась обнаженной, а белье нарисовала
«Ответ России будет предельно жестким»: Совфед на действия Киева
Путин на свадьбе главы МИД Австрии (фото)
На автомобиль упало дерево: как получить компенсацию
Клиент получил новый автомобиль с разными дверьми
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:05 (мск), источник: РИА Новости

Зараженный океан: армия водяных вирусов угрожает планете

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Большинство микроорганизмов, содержащихся в морской воде, даже трудно назвать живыми. При этом в одной капле Мирового океана их миллионы и они способны повлиять на климат всей планеты. РИА Новости разбирается, чем опасны морские вирусы и стоит ли с ними бороться.

Источник: AP 2018

Микроорганизмы размером с 60 галактик

В 1989 году ученые из Бергенского университета решили посмотреть через трансмиссионный электронный микроскоп на материал, осажденный из морской воды. Результат был ошеломительный: выяснилось, что в одном миллилитре пробы обитает около 250 миллионов вирусов — в сто раз больше, чем считалось прежде, когда вирусные частицы изучали на искусственно культивируемых бактериальных газонах.

Дальнейшие работы дали еще более потрясающие результаты. Вирусы оказались самыми многочисленными организмами, обитающими в Мировом океане, — их счет идет на квинтиллионы. Если поставить все морские вирусные частицы в цепочку, она растянется на 60 галактик.
Елена Лихошвай
доктор биологических наук, профессор, заведующая отделом ультраструктуры клетки Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук.

Современные методы расшифровки ДНК еще сильнее изменили представления о числе и разнообразии вирусов, живущих на планете. В 2016 году ученые из Объединенного института генома в Калифорнии и Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли проанализировали огромный объем данных, полученных после метагеномного секвенирования образцов из трех тысяч географических точек, — это были морские, пресноводные и наземные экосистемы. Исследователи обнаружили свыше 125 тысяч участков вирусных ДНК, что увеличило число известных вирусных генов в 16 раз.

Неприхотливые и очень живучие

Микроорганизмов в Мировом океане гораздо больше, чем рыб и морских млекопитающих. По некоторым данным, на них приходится до 98 процентов всей океанической биомассы. И самые многочисленные — вирусы. Каждую секунду они заражают триллиарды морских обитателей и таким образом ежедневно истребляют до 20 процентов океанической биомассы.

Новость
Серые кардиналы организма: как микробы управляют людьми

При этом вирусы отличаются крайней живучестью и неприхотливостью. Они могут существовать в широком диапазоне температур и в самых неблагоприятных условиях. Например, вирус морской диатомеи (Chaetoceros debilis CdebDNAV) продолжает заражать и при минус 196 градусах Цельсия. Цианофаги сохраняются в осадках до ста лет, а гигантский вирус амеб Pithovirus sibericum возрастом 30 тысяч лет, не так давно обнаруженный в вечной мерзлоте, все еще был способен инфицировать микроорганизмы.

Кроме того, долгое время считалось, что каждый вирус охотится только на узкую группу внутри микробного сообщества — бактерии того или иного вида. Однако американские ученые показали, что морские вирусы не столь привередливы в еде и могут инфицировать микроорганизмы разных родов.

Никто не избежит заражения

Эти цифры и факты вовсе не значат, что отпуск на море граничит с самоубийством. Только одна шестидесятая часть всех вирусных частиц, обитающих в воде, опасна для человека. От некоторых страдают рыбы и морские млекопитающие, но основная их добыча — микробы, играющие важную роль в формировании земного климата.

Известно, что после атаки вируса в геноме бактерии остаются последовательности CRISPR — небольшие повторяющиеся отрезки генома, разделенные нетранскрибируемыми участками ДНК, заимствованными из чужеродных генетических элементов. Они обеспечивают «иммунитет» к повторной инфекции, и по их наличию в геноме бактерии можно заключить, что она уже была заражена определенным фагом. CRISPR обнаружены у 40 процентов бактерий и 90 процентов архей.
Елена Лихошвай

По некоторым данным, цианобактерии, благодаря которым на Земле когда-то появился кислород, и другие микроскопические морские фотосинтетики сегодня потребляют примерно половину всего выделяемого в атмосферу углекислого газа. Поэтому вирусы-бактериофаги, атакующие и истребляющие их, могут играть значительную роль в процессах глобального потепления. Впрочем, пока в научном мире нет единого мнения о том, с каким знаком это влияние — плюсом или минусом.

Санитары моря

Как выяснили исследователи из Уорикского университета, вирусное заражение действительно сказывается на фотосинтетических способностях цианобактерий — фиксация углекислого газа (то есть его превращение в углеродные соединения) в бактериальной культуре замедляется после атаки бактериофагов почти в пять раз. По приблизительным оценкам, в результате инфицирования микроорганизмов в атмосфере ежегодно остаются непоглощенными до пяти миллиардов тонн углерода — это десять процентов всего углерода, фиксируемого Мировым океаном.

Новость
Как предотвратить эпидемии вирусных болезней

Впрочем, некоторые ученые указывают, что после уничтожения бактерий вирусами останки микроорганизмов погружаются на глубину, где процессы, приводящие к выделению углекислого газа, сильно замедленны. Там они выделяют железо, фосфор и некоторые другие элементы, необходимые для питания фитопланктона. Фитопланктон разрастается и поглощает еще больше углекислого газа.

«Согласно новой схеме глобального круговорота органического вещества и биогенных элементов водных экосистем, вириопланктон (совокупность всех вирусов, обитающих в Мировом океане) влияет на многие биогеохимические и экологические процессы, включая цикл питания, дыхания и распределение веществ в различных звеньях экосистемы. В оценках круговорота углерода и азота необходимо учитывать роль вирусов, так как они — важная часть пищевых сетей, регулирующая глобальные биогеохимические циклы», — резюмирует Елена Лихошвай.

 В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России
Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США
Эксперт рассказал, как США защищают статус крупнейшей экономики
Эксперт рассказал, зачем колбасу нарезают под углом
На дне Иссык-Куля установили бюсты Ленина и Сталина
Купить жизнь: самые громкие заказные убийства в России
Выросли продажи кнопочных телефонов без доступа в Интернет
Что можно было купить на один рубль в разные эпохи
Спорт
Семак уже создал победную машину Три мяча аргентинцев, снова гол Дзюбы и травма Нобоа — в 4-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал»
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Талантливы во всем: 13 фильмов, в которых звезды запели Как они играют, вы наверняка уже знаете. А вот как им дается вокальное мастерство — узнайте из нашей специальной подборки музыкальных фильмов. Здесь все, от романтичной Киры Найтли с гитарой до Тома Круза с голым торсом на рок-сцене
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
5 образов для 5 свиданий похудевшей Елены Степаненко Главная пара российской смехопанорамы разводится – Елена Степаненко делит имущество с Евгением Петросяном в суде.
Дети
Сын Собчак умилил Сеть (фото) Телезвезда гордится успехами Платона.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь