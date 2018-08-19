Удобный хай-тек: как развивается медицина в столице

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С начала этого года в Москве появилось шесть новых объектов здравоохранения. Среди них пристройка к поликлинике в Бескудниковском переулке и подстанция скорой помощи на Промышленной улице, возведенные за счет городского бюджета.

На средства инвесторов реконструировали центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий (поселение Вороновское, вблизи деревни Ясенки) и ввели в эксплуатацию поликлинику в поселении Внуковском. За счет федерального бюджета построили Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» на улице Островитянова.

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С 2011 года построено 82 объекта здравоохранения. Кроме того, обновляют и существующие медучреждения: здания ремонтируют и оснащают современным оборудованием. Все это позволило вывести медицину в столице на новый уровень. Теперь москвичи могут получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь рядом с домом, в большинстве случаев даже не выезжая за пределы своего района.

Сейчас нет такой высокотехнологичной медпомощи, которую не оказывали бы в Москве. Стали доступнее позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) для раннего выявления новообразований, роботизированная хирургия и гамма-нож, эндоваскулярные операции на сердце и сосудах.

В 2017 году число пациентов, которые получили высокотехнологичную медпомощь, увеличилось в четыре раза в сравнении с 2011 годом. Это повысило не только качество жизни москвичей, но и ее продолжительность — до 77,1 года.

Качественная медицина с пеленок (и раньше)

Поддержку медиков будущие москвичи получают еще до рождения. Для этого в городе создана акушерская сеть, женские консультации стали подразделениями роддомов и больниц. В роддомах вводят передовые методы диагностики и закупают современное оборудование. За последние несколько лет, с 2011 по 2017 год, приобрели реанимационные системы, инкубаторы для новорожденных, аппараты УЗИ, кювезы и другую аппаратуру (всего 6,2 тысячи единиц).

Сейчас в столице 27 акушерских стационаров, которые входят в многопрофильные клиники. В них могут разместиться 3,6 тысячи пациентов. В больницах увеличивают число маломестных палат с туалетом и душем, обустраивают дополнительные места в отделениях патологии и реанимации для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела.

Идет строительство перинатального кардиологического центра в ГКБ имени Л. А. Ворохобова, неонатального корпуса и консультативно-диагностического центра в роддоме ГКБ имени В. В. Виноградова (ранее — роддом № 4) и родильного дома в составе новой больницы в Коммунарке.

Хай-тек столичных поликлиник

После роддома главным медучреждением становится районная поликлиника — именно сюда горожане идут в первую очередь, почувствовав недомогание. И в последние годы посещать московские поликлиники становится комфортнее. В прошлом остались очереди — теперь записаться к врачу можно не выходя из дома, а у кабинетов дежурных докторов есть электронные табло, на которых видна очередность приема.

В поликлиниках реорганизовали регистратуру: вместо неудобных окошек появились стойки информации. Для медицинских карт создали отдельное хранилище. Никто не столкнется с непониманием врачей и медсестер: медработники проходят курсы бесконфликтного общения и учатся пациентоориентированности.

Помогает московским врачам и пациентам Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). С ней гораздо проще и быстрее записаться к нужному специалисту, оформить рецепт и больничный. Если на то, чтобы выписать рецепт от руки, врачу требовалось три с половиной минуты, то на заполнение электронного бланка уходит около 30 секунд. Систему ЕМИАС используют более 10 миллионов пациентов и порядка 20 тысяч медработников.

Кроме того, в медицинских организациях появилась единая навигация, а у инфоматов дежурят администраторы, которые помогают записаться к врачу. В детских поликлиниках оборудовали игровые зоны, организовали комнаты для кормления детей, во всех медучреждениях появились кулеры, автоматы с едой и напитками.

Изменились столичные поликлиники и функционально, их оснастили новым оборудованием: компьютерными и магнитно-резонансными томографами последнего поколения, ангиографами, аппаратами для проведения ультразвуковых исследований, рентген-аппаратами и многим другим.

Завершено строительство шестиэтажного корпуса поликлиники при ГКБ № 52 в Щукине. Здесь могут получить специализированную помощь пациенты с заболеваниями почек, а также пройти реабилитацию те, кому провели операцию по трансплантации почки.

Одно из приоритетных направлений клиники — метод автоматизированного перитонеального диализа. Он дает возможность лечиться в домашних условиях под дистанционным наблюдением врачей при помощи видеосвязи. А еще медицинский центр активно оказывает помощь гражданам России в рамках проекта «Москва — столица здоровья».

Опыт и авторитет: доктора — о статусе «московский врач»

Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. В здании есть взрослое и детское отделения, дневной стационар. Новый корпус оснащен современным медицинским оборудованием. Для маломобильных людей установили пандусы и лифты. А для удобного подъезда к учреждению было реорганизовано движение общественного транспорта.

До конца года откроются две поликлиники: детско-взрослая на 750 посещений в смену на севере Москвы (район Беговой, Ленинградский проспект, дом 16), а также детская поликлиника № 71 на северо-востоке столицы (район Марфино, улица Академика Комарова, владения 1−3), врачи которой смогут принять 320 пациентов за смену.

Новая жизнь больниц

Если в поликлинике справиться с болезнью нельзя, на помощь приходят больницы. С каждым годом их становится все больше. Открываются в городе и крупные современные медцентры, аналогов которым в стране нет. В качестве примера можно привести новый корпус Морозовской детской городской клинической больницы. Здание построили на месте аварийного двухэтажного корпуса 1930-х годов. В год здесь могут получить стационарную и амбулаторную помощь 70−80 тысяч детей и подростков.

Открытие нового корпуса позволило запустить новые направления медпомощи в области экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга. Здесь открылись единственный в стране центр детского инсульта и отделение экстренной детской кардиохирургии, где проводят операции на открытом сердце.

Сейчас идет проектирование еще одного корпуса Морозовской больницы, в котором расположится протонный центр лучевой терапии. В нем дети будут проходить протонную терапию — это современный вид лечения онкозаболеваний. В год там смогут лечиться до 1450 пациентов, включая самых маленьких детей, которым сеансы лечения проводят под общим наркозом.

Если построить новое здание нельзя, идет работа по обновлению старого. Совсем недавно завершилось переоснащение операционно-реанимационного блока городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Самое современное оборудование мирового уровня поставили в операционные и реанимационные отделения. Здесь делают плановые и экстренные операции в соответствии с профилями хирургических отделений.

Открыли новый операционный блок и в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова. Это позволит поднять на новый уровень хирургическое лечение онкозаболеваний.

Зарубежная медицина в пределах Москвы

Совсем скоро у жителей столицы будет возможность обратиться к врачам лучших зарубежных клиник, не покидая Москву. В медицинском кластере на территории инновационного центра «Сколково» завершили строительство первой пилотной клиники.

Пациентов готовится принять диагностический центр израильской клиники «Хадасса». Работать здесь будут как зарубежные медики, так и российские специалисты, которые прошли обучение по стандартам «Хадассы».