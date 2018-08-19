Facebook, WhatsApp и Instagram могут отключить шифрование в 2019 году
Американская компания Facebook планирует отключить шифрование переписки и звонков в мессенджере WhatsApp. Об этом 18 августа сообщает портал Akket.
Американская компания Facebook планирует отключить шифрование переписки и звонков в мессенджере WhatsApp. Об этом 18 августа сообщает портал Akket.
Правительство США требует от американской компании ослабить шифрование всех данных в Facebook, WhatsApp и Instagram, чтобы правоохранительные органы имели возможность в режиме реального времени получать доступ ко всем данным.
Власти страны обеспокоены тем, что с каждым годом преступления все чаще совершаются с использованием электронных средств.
В августе СМИ узнали о попытках министерства юстиции США вынудить руководство Facebook поменять алгоритм шифрования в его приложении Messenger, чтобы правоохранительные органы могли прослушивать голосовые сообщения фигурантов уголовных дел. Сейчас Facebook оспаривает решение минюста в калифорнийском суде, дело рассматривается в закрытом режиме.