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12:44 (мск), источник: Известия

Facebook, WhatsApp и Instagram могут отключить шифрование в 2019 году

‍Американская компания Facebook планирует отключить шифрование переписки и звонков в мессенджере WhatsApp. Об этом 18 августа сообщает портал Akket.

Источник: РИА "Новости"

Правительство США требует от американской компании ослабить шифрование всех данных в Facebook, WhatsApp и Instagram, чтобы правоохранительные органы имели возможность в режиме реального времени получать доступ ко всем данным.

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Власти страны обеспокоены тем, что с каждым годом преступления все чаще совершаются с использованием электронных средств.

Доступ органов государственной власти к перепискам, телефонным разговорам и видеозвонкам, по их мнению, поможет в борьбе с преступностью.

В августе СМИ узнали о попытках министерства юстиции США вынудить руководство Facebook поменять алгоритм шифрования в его приложении Messenger, чтобы правоохранительные органы могли прослушивать голосовые сообщения фигурантов уголовных дел. Сейчас Facebook оспаривает решение минюста в калифорнийском суде, дело рассматривается в закрытом режиме.

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