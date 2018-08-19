Facebook, WhatsApp и Instagram могут отключить шифрование в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

Правительство США требует от американской компании ослабить шифрование всех данных в Facebook, WhatsApp и Instagram, чтобы правоохранительные органы имели возможность в режиме реального времени получать доступ ко всем данным.

Читайте также Reuters: власти США пытаются получить доступ к переписке в Messenger фигурантов уголовных дел

Власти страны обеспокоены тем, что с каждым годом преступления все чаще совершаются с использованием электронных средств.

Доступ органов государственной власти к перепискам, телефонным разговорам и видеозвонкам, по их мнению, поможет в борьбе с преступностью.