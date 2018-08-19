Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавре
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — В XIII веке стена была разрушена и в последующие годы разбиралась на строительные материалы.
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — В XIII веке стена была разрушена и в последующие годы разбиралась на строительные материалы.
Фрагменты фортификационных стен XII века, найденные в этом году на территории Митрополитского сада Национального
«Консервация в любом случае, в ближайшие
Находки также будут затянуты специальной пленкой, чтобы туда не проникала влага.
«Остатки монументальной конструкции древнерусского времени разной степени сохранности: фундаменты, цоколь и полуразрушенные фрагменты стены. Найденная памятка являет уникальной, поскольку кроме этих лаврских муров (комплекс оборонных и храмовых сооружений — ИФ), в Украине известны лишь два объекта монументальной фортификации древнерусского времени», — рассказал Тараненко.
Стена имела длину 212 метров. Археологи сделали шесть траншей, в которых видны остатки стены.
В данный момент точно неизвестно, какой высоты была стена, но предположительно она была не больше 4 метров, поскольку даже в те времена строительство такой стены было «дорогое удовольствие». Чтобы точно сказать высоту фортификационного укрепления, необходимо продолжить дополнительные исследования.
Эксперт указал, что в XIII веке стена была разрушена, и исследования подтверждают, что в течение последующих столетий она разбиралась на строительные материалы. «В разных траншеях мы видим разные степени сохранности этих фундаментов», — добавил он.
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