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14:15 (мск), источник: Интерфакс

Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавре

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — В XIII веке стена была разрушена и в последующие годы разбиралась на строительные материалы.

Источник: РИА "Новости"

Фрагменты фортификационных стен XII века, найденные в этом году на территории Митрополитского сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в ближайшее время будут законсервированы, а со временем над ними, возможно, будет возведен павильон для экспонирования, сообщил кандидат исторических наук Сергей Тараненко.

«Консервация в любом случае, в ближайшие две-три недели мы засыплем песком», — сказал Тараненко журналистам в Киеве.

Находки также будут затянуты специальной пленкой, чтобы туда не проникала влага.

По словам эксперта, объекты, возможно, будут законсервированы на 2−3 года, однако есть желание открыть их для экспонирования, и возвести над ними павильон уже в следующем году. «Хотим сделать павильон, информационный центр, но музейного проекта еще не существует, есть только желание», — отметил Тараненко.
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«Остатки монументальной конструкции древнерусского времени разной степени сохранности: фундаменты, цоколь и полуразрушенные фрагменты стены. Найденная памятка являет уникальной, поскольку кроме этих лаврских муров (комплекс оборонных и храмовых сооружений — ИФ), в Украине известны лишь два объекта монументальной фортификации древнерусского времени», — рассказал Тараненко.

Стена имела длину 212 метров. Археологи сделали шесть траншей, в которых видны остатки стены.

В данный момент точно неизвестно, какой высоты была стена, но предположительно она была не больше 4 метров, поскольку даже в те времена строительство такой стены было «дорогое удовольствие». Чтобы точно сказать высоту фортификационного укрепления, необходимо продолжить дополнительные исследования.

Эксперт указал, что в XIII веке стена была разрушена, и исследования подтверждают, что в течение последующих столетий она разбиралась на строительные материалы. «В разных траншеях мы видим разные степени сохранности этих фундаментов», — добавил он.

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