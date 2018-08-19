Страна не без народа
Как демократия влияет на экономику.
Как демократия влияет на экономику.
С недавних пор основы демократии вновь подвергаются ревизии. Аналитики озабочены — куда движется мировая экономика, которая завязана на политических решениях, принимаемых по принципу народовластия. Впрочем, демократия смущала просвещенные умы еще пару веков назад, когда она утверждалась в мире, бывшем, по некоторым данным, свободнее нынешнего.
И Brexit, и избрание президентом США Дональда Трампа
Многие комментаторы обращаются к наследию знаменитого британского экономиста Джона Стюарта Милля (1806−1873), который считается отцом современного либерализма. В своем основополагающем труде «О свободе» он использует радикальные формулировки.
Милль считал, что капиталистическое общество развивается. Однако капитализм имеет множество недостатков. С 1800 по 1850 год реальная зарплата увеличивалась лишь на 0,5%. Рабочая неделя составляла 60 часов, а продолжительность жизни во многих городах Великобритании — только 30 лет. Поэтому маститый экономист поддерживал создание профсоюзов и приветствовал принятие законов, улучшающих условия труда.
По мнению Милля, главный недостаток капитализма в том, что он порождает конформизм: люди околдованы идеей накопления богатства и склонны пассивно воспринимать мир таким, каков он есть. То, что называется тиранией конформизма.
Миллю нравилась идея государства со свободой в роли краеугольного камня, однако он отмечал, что в США «повсеместно наблюдается безразличие к знаниям и интеллектуальной культуре, которые не могут быть конвертированы в фунты, шиллинги и пенсы».
Америку он называл наименее свободной из всех стран, удивляясь, как декларируемая свобода может уживаться с рабством.
Демократия, по Миллю, имеет обескураживающие особенности. Свобода для простого народа высказывать свои мысли — хорошо. Но простому народу свойственны предрассудки и эгоистичные расчеты материального интереса. Дай рабочему классу право голоса, и в стране наступит хаос. Власть большинства подавит творческую мысль меньшинства, и интеллектуальное развитие страны прекратится. Те, кто не принимает расхожие понятия и нормы — свободомыслящие люди (в том числе сам Милль), — оказываются под прессом общественного мнения. Знания обесцениваются по воле народа. Вывод — парадоксальным образом при демократии индивидуальной свободы меньше, чем при тиранических режимах.
Милль размышлял над тем, как бороться с тираническими тенденциями, присущими экономическому и политическому либерализму. Один из действенных способов, полагал он, — дать образованным людям дополнительные голоса на выборах. Кто не умеет читать и писать, голосовать вообще не должен. Милль также считал, что жители британских колоний к самоуправлению не способны.
Система предлагалась такая: выпускникам университетов — шесть голосов каждому, грамотным рабочим — по одному. Низшие слои населения должны понять, что нуждаются в политическом и моральном руководстве, но могут поправить положение, набрать общественный вес, получив образование.
Милль одним из первых в Великобритании призвал распространить право избирать на женщин. «Разница полов играет не большую роль в политике, чем рост или цвет волос», — заметил Милль в одной из своих работ. И став в 1865 году членом парламента, он тут же составил петицию за права женщин.
В современном мире Милль был бы доволен тем, что женщины голосуют наравне с мужчинами, но идею референдума по Brexit точно забраковал бы как мероприятие, где простолюдины определяют судьбу экономики.
В Великобритании в XVIII веке демократия развивалась весьма живописно, будучи тесно связанной с экономикой. Половина населения вовсе не была представлена в центральных и местных органах власти, но по негласному уговору имела право на беспорядки. Чаще всего волнения случались по причине нехватки еды — чуть ли не ежегодно. Наиболее мощные выступления имели место в 1740, 1756 и особенно в 1766 году, когда под вопросом оказывалось существование самого государства.
Дело осложнялось тем, что полиции с ее нынешними функциями и арсеналом тогда еще не было, закон в городах охранялся с помощью частных ассоциаций по расследованию и немногочисленных вооруженных сотрудников судов. Крупные землевладельцы подавляли волнения посредством собственных слуг.
Постоянно вставал вопрос о наведении порядка силами армии. Но этих сил просто не хватало. К тому же армии приходилось делать судьбоносный выбор — открывать огонь или нет. Тот, кто стрелять отказывался, отправлялся в
Подобные настроения сохранились даже после голодных бунтов 1766 года, когда была уничтожена масса имущества, погибли сотни солдат и специальная комиссия отправила главных смутьянов на виселицу. Один из высокопоставленных судей заявил тогда, что закон, умело примененный, всегда позволит местным властям подавить волнения, и сослался на поэта Вергилия. Представители властей Вергилия не цитировали и исходя из собственного опыта указывали, что волнения — элемент некоего спектакля с давно распределенными ролями.
Гнев народных масс был направлен на католиков, методистов, евреев. Восставшие контрабандисты убивали акцизных чиновников. Выходили на площади горожане, доведенные до отчаяния высокими ценами на театральные билеты и возмущенные расквартированием армейских частей.
Основной движущей силой голодных бунтов в городах были женщины и дети, а в сельской местности — уважаемые ремесленники вроде кузнецов. Работники ферм и домашний персонал в поместьях в беспорядках участвовали редко, потому что дорожили рабочим местом и просто лучше питались.
В городах восставшие норовили захватить склады продовольствия, выявить и наказать тех, кто его накапливает; часто торговцев вынуждали продавать хлеб, сыр, мясо по цене, которую восставшие полагали честной.
Голодные бунты, имевшие во многом ритуальный характер, стали образцом для других выступлений — отсюда скрипки, барабаны, а также куски хлеба, насаженные на длинные палки.
К концу века большинство местных органов власти уже разделяло мнение народа, что дороговизна еды происходит от перекупщиков и что государство обязано регулировать цены в условиях неурожая. Таким образом, эта своеобразная демократия обеспечивалась экономической мотивацией и должна была иметь экономические последствия (в то время употреблялся термин «моральная экономика»). Члены парламента стали предлагать ограничить цены на продовольствие и повысить заработную плату в масштабах страны.
В 1800 году в разгар войны с Францией правительство всерьез опасалось, что народные волнения перерастут в революцию. Тех, кто призывал снять напряжение путем переговоров, обвинили в зловредном игнорировании преимуществ свободной рыночной экономики. По всей стране порядок наводили с помощью армии, многих бунтовщиков повесили.
Другими элементами становления демократии являлись откровенное вредительство и саботаж. Распространенными формами классовой борьбы на том этапе были убийство любимых охотничьих собак владельцев поместий и кража важных частей паровых машин на предприятиях. Фабричным рабочим посылали письма угрожающего характера с требованием объявить забастовку, управляющих же пытались заставить отказаться от монтажа новой техники. В конце концов атака на станки стала приравниваться к самым тяжелым преступлениям — обвиняемым грозила смертная казнь (так было, к примеру, в 1812 году, когда с большим размахом уничтожались ткацкие станки).
Отмечается, в частности, что она становится жертвой электорального цинизма. В западных странах несколько поколений людей имели дело лишь с одной политической системой — демократией, и она начинает вызывать недовольство. Политика общественное мнение ставит ниже некуда. Высмеивание и оскорбление политических лидеров — самый верный способ вызвать смех на комедийном шоу.
Полноценной демократии с правом каждого взрослого человека голосовать исполнилось только 100 лет. И в этот период наблюдались большие шаги назад. В 1920−30-е годы авторитарные режимы пришли к власти в Европе, в 1970−80-е — в Латинской Америке. Угроза реальная — люди в
Но политики доставку не обеспечивают: так, средняя реальная зарплата в мире растет очень медленно. При этом в некоторых странах тесные отношения политиков с бизнесом (пример — финансирование избирательных кампаний) создают впечатление, что мнение избирателей просто игнорируется.
Следствие ограниченного участия избирателей в политическом процессе — его серьезная деформация. В США конгрессмены от Республиканской партии опасаются друг друга больше, чем демократов. Умеренных политиков вытесняют.
Развитие интернета усугубляет ситуацию. Электорат черпает информацию только из источников, согласных с его точкой зрения, а та формируется с помощью разного рода манипуляций. Такое групповое мышление даже судей подталкивает к более суровым решениям.
Демократия — это не только о голосовании, речь идет о гарантии индивидуальных прав, о независимости судов, свободе прессы. Англия в XIX веке была территорией свободы — еще до того, как демократия набрала полный ход. Карл Маркс преспокойно сидел в читальном зале Британского музея и строил заговор против капиталистической системы.
Внутри демократии существует конфликт между мажоритарностью и индивидуальными правами. Результат плебисцита с небольшим перевесом (скажем, 59% — за, 41% — против) означает, что не реализуются чаяния значительной части общества.
В современных условиях создать систему, где отстаивание индивидуальных прав будет выглядеть непатриотично, относительно легко. Нужным образом разогреваемое и направляемое общественное мнение одобрит принятие законов, подрывающих свободу. Так что неудивительно, что размышления о демократии в духе Джона Стюарта Милля сейчас даже более злободневны, чем при его жизни.
Сергей Минаев