В Москве выбрали миссис Россия — 2018

Звание первой вице-миссис получила Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис — Евгения Бурло из Геленджика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».