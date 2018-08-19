В Москве выбрали миссис Россия — 2018
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2018» стала Анна Телегина из Твери.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2018» стала Анна Телегина из Твери.
Звание первой
Церемония награждения проходила в столичном молодежной доме «Планета КВН». Корону победительнице вручила миссис Россия — 2017 Полина Диброва.
Конкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».