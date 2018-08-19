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11:56 (мск), источник: РИА Новости

В Москве выбрали миссис Россия — 2018

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2018» стала Анна Телегина из Твери.

Источник: РИА Новости

Звание первой вице-миссис получила Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис — Евгения Бурло из Геленджика.

Источник: РИА "Новости"

Церемония награждения проходила в столичном молодежной доме «Планета КВН». Корону победительнице вручила миссис Россия — 2017 Полина Диброва.

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Конкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».

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