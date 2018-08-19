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15:43 (мск), источник: Интерфакс

В России прошел первый полет модернизированного тяжелого вертолета Ми-26

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2 В впервые поднялся в воздух, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Источник: РИА "Новости"

«На летно-испытательной станции предприятия “Роствертол” холдинга “Вертолеты России” (входит в “Ростех”) состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2 В, созданного для российских Воздушно-космических сил», — заявил сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что опытный образец Ми-26Т2 Вскоре своим ходом отправится в Московскую область для участия в форуме «Армия-2018».

Директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков подчеркнул, что модернизация значительно расширяет потенциал применения самого грузоподъемного вертолета в мире — Ми-26.

В государственной программе вооружения на 2018−2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. При этом, уверен, что Ми-26Т2 будет востребован не только России, но и за ее пределами: мы видим потенциал на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока.
Анатолий Сердюков
Директор авиационного кластера «Ростеха»

По словам гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского, «успешное выполнение первого полета свидетельствует о том, что технические решения, примененные при модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ, оказались верными».

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины, — процитировали в пресс-службе его слова. — Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны».

Как сообщалось, начало серийного производства модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2 В запланировано на 2019 год.
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В апреле в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» сообщили, что ПАО «Роствертол» совместно с АО «Московский вертолетный завод им. Миля» завершает производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2 В. Модернизированный вертолет придет на смену машинам, которые использует Минобороны РФ.

Вертолет Ми-26Т2 В должен обеспечивать полеты в условиях любого региона, в том числе, со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.

Ми-26Т2 В

Модернизированный вертолет Ми-26Т2 В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн.

Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90−2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

Бортовой комплекс обороны вертолета обеспечивает защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам с радио и оптико-электронным наведением.

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