В России прошел первый полет модернизированного тяжелого вертолета Ми-26
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2 В впервые поднялся в воздух, сообщили в
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2 В впервые поднялся в воздух, сообщили в
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Директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков подчеркнул, что модернизация значительно расширяет потенциал применения самого грузоподъемного вертолета в мире — Ми-26.
В государственной программе вооружения на 2018−2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. При этом, уверен, что Ми-26Т2 будет востребован не только России, но и за ее пределами: мы видим потенциал на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока.
По словам гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского, «успешное выполнение первого полета свидетельствует о том, что технические решения, примененные при модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ, оказались верными».
«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины, — процитировали в
В апреле в
Вертолет Ми-26Т2 В должен обеспечивать полеты в условиях любого региона, в том числе, со сложными
Модернизированный вертолет Ми-26Т2 В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн.
Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90−2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.
Бортовой комплекс обороны вертолета обеспечивает защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам с радио и