Ученые установили, кто был похоронен в обнаруженном черном саркофаге
КАИР, 19 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ученые, исследующие останки из черного саркофага, который нашли в египетском городе Александрии, установили, кто был похоронен в нем.
КАИР, 19 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ученые, исследующие останки из черного саркофага, который нашли в египетском городе Александрии, установили, кто был похоронен в нем.
В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров обнаружили нетронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет.
Как сообщило Министерство по делам памятников древности, ученым, в частности, удалось установить пол и приблизительный возраст похороненных в саркофаге. Это двое мужчин (первый: 35−39 лет, рост 160−165,5 сантиметра и второй: 40−44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179−184,5 сантиметра) и одна женщина (20−25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров).
«Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа
По его словам, вероятно, данные захоронения были сделаны в два этапа. Исследователи сделали такой вывод исходя из расположения останков в саркофаге.
Отверстие, обнаруженное при вскрытии саркофага в черепе одного из мужчин, по словам ученых, скорее всего, появилось в результате хирургической операции по трепанации черепа, так как усопший «достаточно долго жил с этой раной». «Как известно, трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества <…> однако в Египте она встречалась крайне редко», — сообщила исследователь Зейнаб Хашиш.
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