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17:59 (мск), источник: РИА Новости

Ученые установили, кто был похоронен в обнаруженном черном саркофаге

КАИР, 19 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ученые, исследующие останки из черного саркофага, который нашли в египетском городе Александрии, установили, кто был похоронен в нем.

Источник: Ministry of Antiquities

В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров обнаружили нетронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет.

Египетские власти вскрыли саркофаг и обнаружили в нем три поврежденные водой мумии, захороненные, предположительно, в IV—III вв.еке до нашей эры.

Как сообщило Министерство по делам памятников древности, ученым, в частности, удалось установить пол и приблизительный возраст похороненных в саркофаге. Это двое мужчин (первый: 35−39 лет, рост 160−165,5 сантиметра и второй: 40−44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179−184,5 сантиметра) и одна женщина (20−25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров).

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«Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

По его словам, вероятно, данные захоронения были сделаны в два этапа. Исследователи сделали такой вывод исходя из расположения останков в саркофаге.

Отверстие, обнаруженное при вскрытии саркофага в черепе одного из мужчин, по словам ученых, скорее всего, появилось в результате хирургической операции по трепанации черепа, так как усопший «достаточно долго жил с этой раной». «Как известно, трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества <…> однако в Египте она встречалась крайне редко», — сообщила исследователь Зейнаб Хашиш.

В дальнейшем ученые продолжат изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы. Это, в частности, поможет выяснить степень родства захороненных в одном саркофаге. Будет изучена также жидкость, которая была откачана из саркофага.

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