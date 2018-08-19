Жириновский нашел оригинальный способ остановить утечку мозгов

Политик отметил, что в западных странах действует отличная система переманивания специалистов из других стран.

«Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу», — заявил Жириновский.

По его словам, именно для облегчения «воровства умов» всему миру навязали обязательное изучение иностранных языков в учебных заведениях.

Как пояснил лидер ЛДПР, большинство образованных жителей не из англоговорящих стран к двадцати годам овладевают этим языком и готовы к эмиграции в западные страны. Таким образом, Америка и Европа остаются в плюсе, пока Россия и азиатские страны несут убытки.

«Как бороться с этой системой? Все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами. Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского. Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?» — предложил решение проблемы политик.