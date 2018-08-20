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11:52 (мск), источник: Известия

Студентов предложили будить по утрам

Новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом, предписывает, как организовать студенческие общежития.

Источник: РИА "Новости"

Администрациям общежитий предлагают ввести для студентов услугу «утренняя побудка». Это предполагает новый ГОСТ, принятый Росстандартом. Документ также устанавливает требования к условиям проживания в общежитиях: комнаты должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов, а на 10 человек должен приходиться минимум один санузел. Эксперты отмечают, что некоторым студентам услуга побудки необходима.

Росстандарт утвердил ГОСТ «…Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся». Документ, с которым ознакомились «Известия», вступит в силу 1 марта 2019 года.

Он устанавливает требования к условиям проживания и к услугам, которые предоставляются в общежитиях. Например, сотрудникам предлагается будить студентов по утрам (по их просьбе). Среди первоочередных услуг также — вызов скорой помощи, предоставление медицинской аптечки. Студентам также рекомендуется выдавать утюги, фены, гладильные доски, нитки и иголки.

Кроме того, коридоры и санузлы общежитий нужно убирать не реже одного раза в день, а менять постельное белье в комнатах — раз в неделю.

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По стандарту в комнате может проживать максимум четыре студента, а на 10 человек должен приходиться минимум один туалет, душевая кабина и умывальник. Рекомендуется делать отдельные санузлы для мужчин и женщин. На этажах должны быть кулеры с водой.

В общежитиях квартирного типа на одну семейную пару должна приходиться комната площадью 12 кв. м, с пятиметровой кухней, прихожей и санузлом.

Среди дополнительных услуг, за которые можно взимать плату, — интернет, телевидение, автоматы с напитками и снеками, фитнес-зал, сейфы. Перечень этих услуг может быть расширен по решению администрации, указано в документе.

Рядом с общежитием рекомендовано обустроить для студентов парковку или гараж.

Все работники общежития «должны быть подготовлены к действиям в чрезвычайных ситуациях» и при необходимости оказать «первую доврачебную помощь», говорится в документе.

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Согласно закону «О стандартизации в РФ», ГОСТы применяются добровольно. Но органы власти и предприятия ориентируются на них при разработке нормативных актов.

Утренняя побудка — необходимая услуга, студенты действительно часто пропускают первую пару или опаздывают на нее из-за того, что не могут проснуться, отметил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. По его словам, эта проблема нервирует как преподавателей, так и руководство факультетов. Бывали случаи, когда старосты групп вынуждены были будить своих однокурсников, чтобы те не проспали важный зачет или экзамен, рассказал он.

В целом любые дополнительные удобства в общежитии помогут студентам, особенно первокурсникам, быстрее адаптироваться в новых условиях, уверен член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго.

Молодые люди будут чувствовать себя комфортно, если им не придется постоянно находиться в стрессе только потому, что они не могут быстро пришить пуговицу на одежде, погладить рубашку. Вроде бы это мелочи, но на качество жизни они влияют.
Евгений Корчаго

В Росстандарте и Министерстве науки и высшего образования не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

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