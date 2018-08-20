Студентов предложили будить по утрам
Новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом, предписывает, как организовать студенческие общежития.
Новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом, предписывает, как организовать студенческие общежития.
Администрациям общежитий предлагают ввести для студентов услугу «утренняя побудка». Это предполагает новый ГОСТ, принятый Росстандартом. Документ также устанавливает требования к условиям проживания в общежитиях: комнаты должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов, а на 10 человек должен приходиться минимум один санузел. Эксперты отмечают, что некоторым студентам услуга побудки необходима.
Росстандарт утвердил ГОСТ «…Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся». Документ, с которым ознакомились «Известия», вступит в силу 1 марта 2019 года.
Кроме того, коридоры и санузлы общежитий нужно убирать не реже одного раза в день, а менять постельное белье в комнатах — раз в неделю.
По стандарту в комнате может проживать максимум четыре студента, а на 10 человек должен приходиться минимум один туалет, душевая кабина и умывальник. Рекомендуется делать отдельные санузлы для мужчин и женщин. На этажах должны быть кулеры с водой.
В общежитиях квартирного типа на одну семейную пару должна приходиться комната площадью 12 кв. м, с пятиметровой кухней, прихожей и санузлом.
Среди дополнительных услуг, за которые можно взимать плату, — интернет, телевидение, автоматы с напитками и снеками,
Все работники общежития «должны быть подготовлены к действиям в чрезвычайных ситуациях» и при необходимости оказать «первую доврачебную помощь», говорится в документе.
Согласно закону «О стандартизации в РФ», ГОСТы применяются добровольно. Но органы власти и предприятия ориентируются на них при разработке нормативных актов.
Утренняя побудка — необходимая услуга, студенты действительно часто пропускают первую пару или опаздывают на нее
В целом любые дополнительные удобства в общежитии помогут студентам, особенно первокурсникам, быстрее адаптироваться в новых условиях, уверен член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго.
Молодые люди будут чувствовать себя комфортно, если им не придется постоянно находиться в стрессе только потому, что они не могут быстро пришить пуговицу на одежде, погладить рубашку. Вроде бы это мелочи, но на качество жизни они влияют.
В Росстандарте и Министерстве науки и высшего образования не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».