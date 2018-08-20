За просмотр порно начнут платить

Источник: Reuters

Tube8 уже заключил соглашение с проектом Vice Industry Token (VIT) для токенизации платформы. Уточняется, что денежное поощрение будут получать только активные пользователи. Такая мера позволит простимулировать более активное поведение на сайте и взаимодействие с контентом. Так, посетителям Tube8 заплатят за регистрацию, подписку на актеров, просмотры порнороликов, оценки и комментирование фильмов. Сервис планирует установить ограничение на количество токенов, которые посетитель сайта сможет получить за период времени.

«Оплата за просмотр порно — несбыточная мечта, о которой каждый мечтал хоть раз, но до конца не осознавал. Теперь, с введением VIT, мы начинаем сдвигать парадигму того, как люди привыкли потреблять развлечения для взрослых», — заявил представитель сервиса Роберт Тернер. Он добавил, что на данный момент у Tube8 10 миллионов зарегистрированных пользователей.

Тернер назвал этот шаг революцией в мире порно. «Вместо того, чтобы раскошеливаться на контент, как это бывает на других сайтах, Tube8 будет платить посетителям за потребление нашего бесплатного контента», — считает он.

Ранее в августе стало известно, что рэпер Канье Уэст получил пожизненную подписку на PornHub после признания в шоу Джимми Киммела о посещении порносайта. Исполнитель признался, что предпочитает межрасовое порно, вызвав аплодисменты в студии.