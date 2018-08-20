Умер художник Виталий Волович
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Екатеринбургской городской думе.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Екатеринбургской городской думе.
«Художник с мировым именем, почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года, на 91-м году жизни», — говорится в сообщении.
Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Обладатель Золотой медали Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила «Орестея». Почетный гражданин Свердловской области, Екатеринбурга, Ирбита. Мировую известность художнику в 1960—1980 годы принесли иллюстрации к «Слову о полку Игореве», «Ричарду III», «Тристану и Изольде».
Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее в
3 августа Виталию Воловичу исполнилось 90 лет, в честь этого в городах Урала прошла серия выставок. В последние дни художник работал над своей монографией и ретроспективной выставкой.