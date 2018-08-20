Большинство россиян заявили о существовании сил, пытающихся сломать духовные скрепы в стране

Источник: РИА "Новости"

66% россиян считают, что такая группа лиц, стремящаяся путем подтасовки фактов, переписать историю в ущерб России, действительно, существует. По возрастным группам респондентов среди опрошенных в возрасте 45−59 лет, а также в возрасте 60 лет и старше эта доля составляет почти три четверти (72%).

Среди опрошенных в возрасте 35−44 лет такую точку зрения разделяют 65%, среди респондентов 25−34 лет — 56%, а среди молодежи 18−24 лет — 51%.

Две трети респондентов (66%), имеющих незаконченное высшее и высшее образование, придерживаются такого мнения.

В свою очередь, 26% россиян считают, что такой группы историков не существует, а если отдельные исследователи и пересматривают исторические события, то потому, что «стремятся докопаться до истины». Среди россиян в возрасте 18−24 лет такую точку зрения поддерживает почти половина (47%).

Попытка разрушить духовные ценности

63% россиян, согласно данным опроса, верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян. Выше эта доля среди 45 — 59-летних (69%) и людей со средним специальным образованием (67%).

Обратного мнения придерживается почти четверть россиян (24%).

«То, что “существует группа лиц”, стремящаяся ревизовать традиционные ценности и переписать историю, довольно очевидно. Причём, — преимущественно на коллективном “Западе”, с которого до нас докатываются лишь отголоски этих попыток. Вспомним удручающую популярность крайне низкопробных произведений “западной культуры”, разнообразных псевдо-исторических опусов, имевшую место в нашей стране ещё 15 — 20 лет назад», — комментирует результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб.

«На этом фоне наши результаты указывают как раз на повышение критичности общественного сознания в этом вопросе. Если же понимать, что эта “группа лиц” объединена не столько организационными, сколько идейными узами, никакой “теории заговора” тут и близко не возникнет», — сказал Чернозуб, которого цитирует пресс-служба ВЦИОМ.