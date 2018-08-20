Хадж: 15 вопросов о главном событии в жизни мусульманина

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Хадж — это не турпоездка, а испытание. Проверка паспортов на границе может длиться несколько часов, никто не предоставит паломнику персональный трансфер, а в номере отеля он может оказаться вместе с несколькими незнакомыми людьми. В Каабе скапливается огромное множество людей, толпа там настолько плотная, что даже не страдающие клаустрофобией люди начинают испытывать панику. Еще большая давка возникает во время первого побивания шайтана камнями. В ходе этого обряда иногда гибнут люди. Но паломников это не останавливает, они готовы приезжать в Мекку снова и снова, чтобы ощутить свою близость к Всевышнему. И даже смерть во время хаджа считается благословенной, поскольку умершие на пути к Аллаху попадают в Рай.

Что такое хадж?

Хадж — это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии, где в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама — священная Кааба.

Совершить хадж раз в жизни должен каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства. Причем деньги на поездку должны быть заработаны исключительно честным путем.

Хадж является одним из пяти столпов ислама — предписаний, обязательных для исполнения. Остальные четыре — это шахада (произнесение формулы «Нет Бога кроме Бога, и Мухаммад — пророк Его»), намаз (ежедневная пятикратная молитва), ураза (пост во время месяца Рамадан) и закят (налог на имущество).

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Когда наступает время хаджа?

Хадж начинается в месяце Зуль-хиджа — спустя 2 месяца после окончания Рамадана. Так как лунный мусульманский календарь на 11 дней короче григорианского, время хаджа каждый год меняется. Обряды хаджа длятся три дня — 8−10 числа Зуль-хиджы. Самый важный из них — второй, День стояния на Арафате. В 2018 году «День Арафат» приходится на 20 августа.

Что такое Кааба?

Мусульмане верят, что Кааба — первый храм на земле. В разных преданиях говорится, что ее построил Адам, изгнанный из Рая, или его сын Шис, или даже ангелы. Но во время Всемирного потопа, гласит легенда, храм был разрушен. Спустя века Всевышний указал пророку Ибрахиму (библейскому Аврааму) забытое к тому времени место постройки, и тот вместе с сыном Исмаилом возвел на его фундаменте новый храм, куда теперь стекаются паломники со всего света. И к нему же обращены лица всех мусульман, совершающих намаз.

В Коране повествуется, что когда Всевышний приказал Ибрахиму возвестить людям о хадже, тот воскликнул: «Господи! Как мне донести этот призыв до людей, ведь мой голос не дойдет до них?!» И получил ответ: «Ты позови, а Мы обязательно донесем [твой призыв до них]». Тогда Ибрахим поднялся на возвышенность и воззвал: «О люди! Ваш Господь избрал [Заповедный] Дом, так отправляйтесь же в хадж к нему!».

Что такое черный камень?

Слева от дверей Каабы находится черный камень (Хаджаруль-Асвад).

Отсюда все паломники начинают совершать таваф — обязательный обряд обхода Каабы.

Согласно хадисам (высказываниям пророка Мухаммада) камень был ниспослан из Рая. Ангел Джибриль (Гавриил) принес его пророку Ибрахиму при строительстве Каабы. Легенда гласит, что сначала камень был белее молока, но грехи людей сделали его черным.

Что такое Зам-Зам?

Священный источник Зам-Зам в Мекке — еще одно из чудес ислама.

Каждый паломник должен испить из него.

Зам-Зам появился в пустыне, когда Хаджар (Агарь) вместе со своим сыном Исмаилом, оставленная по повелению Аллаха пророком Ибрахимом, искала родник, чтобы напоить ребенка. В поисках воды она пробежала от горы Сафа к горе Марва. И сегодня один из обязательных обрядов хаджа — бег между этими холмами.

По преданию, в пустыне к Хаджар явился ангел Джибриль, он коснулся земли кончиком крыла, и из камней потекла вода.

Геологи не могут оценить запасы Зам-Зама: источник не имеет подземных водоемов. Вода стекается в него по склонам скал. Она очень чистая и считается целебной.

Что должен сделать паломник?

Хадж состоит из ряда обязательных обрядов. Как правило, группы паломников сопровождает гид, который разъясняет все тонкости их совершения. Ведь нарушение канонического порядка может сделать хадж недействительным.

Первый обряд — таваф — обход вокруг Каабы.

Затем паломники должны пройти между холмами Сафа и Марва. Но самый главный обряд — пребывание в долине Арафат, где, согласно преданиям, встретились Адам и Хавва (Ева), изгнанные из Эдема. Здесь нужно провести целый день, моля о прощении. Некоторые паломники стараются забраться на гору Арафат, хотя это необязательно.

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Затем следует ночлег в долине Муздалифа, пребывание в долине Мина и побивание шайтана камнями. Этот обряд восходит к коранической истории о жертвоприношении Ибрахима. Она идентична библейской легенде об Аврааме, которому Господь приказал принести в жертву любимого сына. По пути к месту заклания Ибрахиму несколько раз встречался Иблис (шайтан) и пытался отговорить пророка от его намерения. Тот в ответ бросал в искусителя камни. В память об этой истории паломник должен трижды поднять камни и бросить их в специальные столбы, олицетворяющие шайтана.

Чем завершается хадж?

Завершается хадж самым главным мусульманским праздником жертвоприношения — Ид аль-Адха, Курбан-Байрам. Обычно паломники обращаются в специальные службы, сотрудники которых по их заказу режут барана, верблюда или быка. Мясо отправляют из Мекки в голодающие страны Африки. Если паломник не в состоянии принести жертву, он должен поститься три дня во время хаджа и семь после.

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Затем мужчины остригают свои волосы. После этого паломники возвращаются в Мекку, чтобы второй раз обойти Каабу и исполнить обряд бега между холмами Сафа и Марва.

Прощаясь с Меккой, они совершают еще один, прощальный таваф.

Что посетить в Медине?

После завершения хаджа паломники направляются в город пророка Мухаммада — Медину. Все мединцы носят белые одеяния и очень приветливы. Они считают паломников «гостями Аллаха» и состязаются в том, чтобы оказать им помощь и проявить гостеприимство.

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В хадисах сказано, что намаз в мечети пророка в тысячу раз более ценен, чем намаз в любом другом храме — кроме Аль-Харама, где молитва ценится в сто тысяч раз больше.

Мединская мечеть восхищает убранством. Здесь есть комната жены пророка — Айши, в которой он и похоронен согласно его завещанию. Рядом находятся могилы первых сподвижников пророка — Абу Бакра и Умара, а за мечетью, на кладбище Бакийя, похоронены другие известные герои исламской истории.

Как совершают хадж женщины?

Женщины одеваются в светлую одежду, отличную от мужской, при этом оставаясь покрытыми так же, как предписано мусульманкам в обычные дни, с той лишь разницей, что в хадже женщине нельзя полностью закрывать лицо и надевать перчатки, закрывающие кисти рук.

По требованию МИДа Саудовской Аравии женщин моложе 45 лет должен сопровождать махрам — мужчина из близких родственников старше 17 лет.

Во время хаджа женщины совершают те же обряды, что и мужчины, кроме постригания волос.

Что надеть на хадж?

Одним из ярких атрибутов хаджа является ихрам — два куска простой ткани, которую надевают все без исключения паломники.

Одинаковая одежда означает равенство людей перед Богом.

В ихрам нужно облачиться при пересечении границы священной территории Микат, запретной для греха. Эта граница не совпадает с государственной или административной, это исторически сложившаяся территория вокруг Мекки.

Так как российских паломников чаще всего доставляют в Мекку самолетом, они пересекают Микат еще в воздухе, где и облачаются в ихрам. Надеть его можно и до посадки в самолет.

Хадж и умра: в чем отличие?

Умра — это малое паломничество, совершаемое в любое время года, в отличие от хаджа. Обряды умры состоят в хождении вокруг Каабы и между холмами Сафа и Марва. Российские паломники предпочитают приезжать в Мекку заранее, совершить умру, затем выйти из ритуального состояния ихрама и после наступления дня начала хаджа вновь облачиться в ихрам и совершить хадж.

Как добираются в Мекку?

Российские паломники отправляются в хадж за 10, а иногда и 25 дней до его начала. Многочисленные турфирмы предоставляют пакеты 2−3-недельных туров с пребыванием в городах Саудовской Аравии, с экскурсионными поездками по значимым местам. Учитывая сложности пересечения границ, проще всего лететь в Мекку самолетом. Но некоторые добираются автотранспортом или даже на велосипедах. Получить саудовскую визу самостоятельно очень сложно, лучше действовать через аккредитованную турфирму.

Сколько стоит хадж?

В 2017 году туроператоры предлагали экономичный вариант хадж-тура в среднем за $2,6 тысячи — прямой рейс из городов Северного Кавказа и $3−3,6 тысячи из Москвы. В этом году цены практически не изменились. Вип-туры стоят около $6 тысяч. Для жителей Кавказа подобраны и малобюджетные, комбинированные маршруты — на автобусе и самолете — за $1950.

Стоимость путевки зависит не только от количества звезд у отеля, но и от его удаленности от Каабы в Мекке и от мечети пророка в Медине.

Сегодня многие туроператоры включают в пакет услуг 1−2 разовое питание, хотя еще несколько лет назад его не предусматривали вообще, даже вип-туры.

Зачем нужны квоты?

За считанные дни в Мекку прибывают миллионы мусульман, увеличивая население города в 4 раза, и каждый год число паломников растет. Королевство Саудовская Аравия предпринимает беспрецедентные меры по модернизации и расширению территории Аль-Харама, где проходят самые многолюдные обряды.

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Кроме того, королевство устанавливает квоты для паломников из других стран в соотношении 1 место на тысячу мусульман. В 2018 году общероссийская квота составляет 20 500 мест. Почти половина досталась двум республикам Северного Кавказа: Дагестану выделена квота на 8600 мест, Ингушетии — на 1400.

Что нужно знать о Мекке?

В честь пророка, принесшего людям Коран, всех мужчин в Мекке принято называть Мухаммадами. Именно так обращаются к продавцам, таксистам, официантам, полицейским.