Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телеведущий Каневский объяснил свое решение покинуть Россию
Ржавые «Москвичи» на конвейере АЗЛК: фото 2006 года
Каково быть родителями знаменитого ребенка: личный опыт
Личная история о переезде в Германию и немецком быте
Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем
Случай или сверхъестественные силы? Кто создал Вселенную
«Работающий пенсионер не должен получать пенсию» -председатель ЕР
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ -СМИ
Девятилетняя дочь Панина получила первую главную роль в кино
64-летняя Елена Коренева на съемках сериала: первые фото
На Украине хотят отключить горячую воду навсегда: "как в Европе"
Волочкова снялась обнаженной, а белье нарисовала
Арестован российский телеведущий
Путин станцевал на свадьбе главы МИД Австрии
На автомобиль упало дерево: как получить компенсацию
Клиент получил новый автомобиль с разными дверьми
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах (фото)
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
11:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Влюбленный развесил 300 билбордов с просьбой его простить

Полиция провела расследование.

Сразу 300 билбордов с текстом «Шивди, прости меня» появились в индийском городе Пимпри-Чинчвад.

Законностью такого размещения почти сразу же заинтересовалась полиция. Правоохранители связались с рекламными компаниями, чтобы выяснить имя заказчика.

Как выяснилось, арендовал рекламные площадки 25-летний бизнесмен Нилеш Кхедекар. Он поссорился со своей девушкой, и пара рассталась. Чтобы вернуть возлюбленную, Кхедекар обратился в рекламные агентства.

Снимками, наводнившими город, делятся пользователи соцсетей. «Такое сумасшествие можно увидеть только в Индии», — комментируют фото некоторые пользователи.

Простила ли девушка отчаявшегося жениха, неизвестно.

Читайте также:

 Влюбленный развесил 300 билбордов с просьбой его простить
Случай или сверхъестественные силы?
Эксперт рассказал, как США защищают статус крупнейшей экономики
Побег отца и сына из горящего леса попал на видео
Секс в Белом доме: какой была личная жизнь трех президентов США
Треть «суперземель» оказалась водными мирами, заявляют ученые
Эксперт рассказал, почему колбасу нарезают под углом
Случай или сверхъестественные силы? Кто создал Вселенную
Купить жизнь: самые громкие заказные убийства в России
Спорт
Маркизио станет одноклубником Головина, Груича не будет в ЦСКА До закрытия трансферного окна в РПЛ - 11 дней
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Потрепанную «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото) На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар»
Кино
Девятилетняя дочь Панина получила первую главную роль в кино Отец Анны сам выступит режиссером картины под рабочим названием «Я вернулся»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
5 образов для 5 свиданий похудевшей Елены Степаненко Главная пара российской смехопанорамы разводится – Елена Степаненко делит имущество с Евгением Петросяном в суде.
Дети
Сын Собчак умилил Сеть (фото) Телезвезда гордится успехами Платона.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь