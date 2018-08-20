Влюбленный развесил 300 билбордов с просьбой его простить

Сразу 300 билбордов с текстом «Шивди, прости меня» появились в индийском городе Пимпри-Чинчвад.

Законностью такого размещения почти сразу же заинтересовалась полиция. Правоохранители связались с рекламными компаниями, чтобы выяснить имя заказчика.

Как выяснилось, арендовал рекламные площадки 25-летний бизнесмен Нилеш Кхедекар. Он поссорился со своей девушкой, и пара рассталась. Чтобы вернуть возлюбленную, Кхедекар обратился в рекламные агентства.

Снимками, наводнившими город, делятся пользователи соцсетей. «Такое сумасшествие можно увидеть только в Индии», — комментируют фото некоторые пользователи.

Простила ли девушка отчаявшегося жениха, неизвестно.