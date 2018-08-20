Секс в Белом доме

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В 2018 году исполняется 20 лет с тех пор, как вспыхнул один из самых громких в мировой и американской истории скандалов, связанных с личной жизнью главы государства. В январе 1998 года в СМИ появились первые сообщения о физической близости между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней практиканткой Белого дома Моникой Левински.

Клинтон был не первым американским президентом, чья личная жизнь стала предметом множества пересудов. Многие жители Белого дома имели немало скелетов в шкафу.

Так, 7-й президент США Эндрю Джексон состоял в браке с женщиной, чей развод не был юридически завершен.

Уоррен Гардинг, живший в Белом доме в начале XX века, вошел в историю не только как 29-й американский руководитель, умерший посреди своего первого президентского срока, но и как человек, на протяжении 15 лет состоявший в близких отношениях с женой своего близкого друга. Столь близких, что написанные ей письма засекретили для общественности до 2014 года.

Эндрю Джексон: дважды женился на разведенной женщине

Источник: Library of Congress

В конце XVIII века Соединенные Штаты выглядели гораздо более патриархальной страной, чем Великобритания или Франция того же времени. Браки были крепкими и многодетными, супруги обращались друг к другу по фамилии, прибавляя вежливое Мистер и Миссис, а развод считался непристойностью.

Жениться на вдове было делом вполне допустимым и богоугодным, а вот сочетаться браком с женщиной, чья репутация была «подмочена» в силу развода — совсем другое дело.

Будущая первая леди США Рейчел Донельсон родилась на американском Юге, где патриархальные традиции исторически были особенно сильны.

Рейчел Донельсон родилась в Теннеси в 1767 году | Источник: BBC News Русская служба / Getty

В 18 лет она вышла замуж за Льюиса Робардса и в первые дни их супружеской жизни ничто не предвещало беды. Но уже вскоре молодая жена на себе испытала то, что лишь спустя несколько веков американские законодатели назовут «семейным насилием».

Мистер Робардс оказался алкоголиком, нередко избивавшим супругу. Вместе они прожили несколько лет, пока Рейчел не приняла решение о возвращении в родительский дом в Нэшвилле, Теннесси. В это время комнату у ее матери снимал юрист по имени Эндрю Джексон — ровесник Рейчел.

В 1791 году Эндрю Джексон женился на Рейчел в первый раз | Источник: Library of Congress

Спустя несколько недель после расставания с мужем Рейчел подала на развод.

Историки утверждают, что это решение исходило исключительно от нее и она была слабо знакома с процедурой: попросту оставила бумаги у юриста и вскоре в компании Джексона уехала к друзьям в Натчез, в штат Миссисипи.

Там пара и поженилась — по крайней мере, с таким известием они вернулись в Нэшвилл. Там, однако, вскоре выяснилось, что брак мистера и миссис Робардс не был окончательно аннулирован, а значит, второй брак недействителен.

Джексон, известный своим буйным темпераментом, не побоялся ни общественного порицания, ни патриархальной морали добропорядочной Америки: он не только дважды женился на разведенной женщине, но пошел еще дальше — решил делать политическую карьеру.

Источник: BBC News Русская служба / Getty

Эндрю и Рейчел поженились еще раз в 1794 году и прожили 30 счастливых лет вместе.

За это время Джексон активно участвовал в войне с коренным населением Америки, несколько раз стрелялся на дуэли, стал сенатором и в 1824 году впервые решил побороться за президентский пост.

Свою первую кампанию Джексон проиграл Джону Куинси Адамсу, который называл Джексона «мужчиной, ведомым страстью, но не разумом» и при каждом удобном случае ссылался на скоропалительный брак Джексона с не до конца разведенной женщиной.

И это были только цветочки — во время второй избирательной кампании американская пресса последовательно пыталась разрушить репутацию Рейчел до основания.

Ее саму от всех новостей о собственном моральном облике спасали жизнь в глубинке и сам Джексон: будущий седьмой президент США дрался за честь жены на дуэлях с каждым, кто писал или говорил о ней скабрезность.

В народе его прозвали «мешком с пулями»: роль адвоката и стратега давалась ему лучше, чем стрельба, и он не всегда отличался меткостью. Но в силу природного упрямства Джексон не унимался: едва встав на ноги после очередного ранения, он продолжал звать обидчиков Рейчел на дуэль.

Источник: BBC News Русская служба / Getty

Джексоны были уже немолоды — к моменту оглашения результатов президентских выборов 1828 года им обоим было за 60.

Рейчел собиралась в путь: из семейного поместья в Вашингтон, принимать хозяйство Белого дома и планировать инаугурацию. Как говорят биографы семейства, именно тогда она впервые получила газету, в которой прочла памфлет о своем двоемужестве и низких стандартах супружеской морали.

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Немолодая женщина проплакала значительную часть дороги в Вашингтон и решила освежиться у ручья — дело было в декабре. Вскоре после этого она слегла.

Ученые справедливо отмечают, что диагностика начала XIX века оставляла желать лучшего, но предполагают, что сильный стресс мог спровоцировать болезнь сердца. Как бы там ни было, Рейчел Джексон умерла через несколько дней, незадолго до Рождества 1828 года и за пару недель до инаугурации.

Нынешние исследователи сошлись во мнении: Рейчел Джексон стала одной из первых известных жертв политической травли.

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Ее муж стал одним из немногих в истории президентов-холостяков, в чьей администрации роль первой леди (оба его срока) исполняли родственницы его покойной жены.

Джексон стал эмоциональнее, чем прежде, больше ругался матом и завел себе попугая, научив его, как и куда посылать членов вашингтонского политикума.

После восьми лет в Белом доме Джексон вернулся в Нэшвилл и вплоть до своей смерти каждый день посещал могилу жены. По легенде, во время его похорон, когда дело дошло до погребения, священник не мог окончить заупокойную молитву над могилой — появившийся из ниоткуда попугай отборным матом ругал всех, кто говорил или писал гадости о Рейчел Джексон.

Уоррен Гардинг посылал интимные фото жене лучшего друга

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Будущий президент Уоррен Гардинг родился в маленьком городке Блуминг Гроув в штате Огайо, затем переехал в Марион, где стал медиавладельцем, купив газету Marion Star.

Политических амбиций у него не было, чего нельзя сказать о его жене, Флоренс Девулф, которую он называл Герцогиня. Она была дочерью самого крупного в городе банкира и к моменту свадьбы с Гардингом уже успела развестись.

Именно под влиянием жены Гардинг баллотировался на должность губернатора Огайо и, проиграв выборы, решил замахнуться на кресло в сенате от Республиканской партии. Эту гонку он выиграл.

Затем, в 1920 году, он победил на президентских выборах.

Слоган его кампании был незамысловатым: «У меня честное лицо». Это звучит особенно пикантно, учитывая его непростые отношения с дамами, но об этом позже.

Основной упор Гардинг, ведомый супругой, сделал на голоса женщин — они, благодаря 19-й поправке к Конституции США, принимали участие в выборах впервые в американской истории.

В 1925 году в Сан-Франциско было открыто поле для гольфа, названное в честь Уоррена Гардинга | Источник: BBC News Русская служба / Getty

Избирательную кампанию бывший владелец газеты выиграл и стал 29-м президентом США.

Флоренс оказалась светской первой леди — она устраивала новомодные кинопоказы после официальных обедов, путешествовала на самолете, разрешила подавать гостям Белого дома спиртные напитки, несмотря на введенный в то время «сухой закон».

Биографы Гардингов сходятся во мнении, что она же была и спичрайтером своего мужа — по крайней мере, Флоренс написала его инаугурационную речь.

Гардингу, в свою очередь, не нравилось быть президентом — до вступления в должность он был известен своей любовью к азартным играм и бурбону.

Уже на посту главы государства он прославился тем, что проиграл в карты дорогой «белодомовский» фарфор и больше времени проводил не за письменным столом, а на крыше Белого дома с сигарой и стаканом виски. В газетах того времени регулярно появлялись фотографии или сообщения о президентских голых заплывах в Потомаке.

Сам он говорил:

Я не создан для этого офиса и уж точно не должен здесь находиться.

И на это была довольно весомая причина — когда Гардинг победил в президентской гонке, его жена в простых и доступных выражениях объяснила ему, что работа в Белом доме исключает адюльтеры.

Источник: BBC News Русская служба / Getty

Флоренс пресекла попытку переезда в Вашингтон, фактически на роль официальной любовницы Ненни Ливинг, одной из последних дам Гардинга.

Но тяжелее всего и Флоренс, и Уоррену далось «решение вопроса относительно Кэрри Фултон Филлипс. Та была женой лучшего друга Гардинга, пары часто путешествовали вместе. Кроме того, Гардинг и Филлипс состояли в близких отношениях на протяжении 15 лет.

Флоренс догадалась о характере их отношений через два года. Более того, она разрешила мужу продолжать эти отношения.

После переезда в Белый дом первая леди настояла на «чистке» биографии 29-го президента. Гардинги вместе сообщили об этом Филлипс, и она решила шантажировать их с помощью огромной пачки любовных писем — она насчитывала около 1000 страниц. Некоторые из них были написаны на официальных бланках сената США.

Источник: BBC News Русская служба / Getty

Республиканская партия проспонсировала двухлетнее путешествие Гардингов по Европе, для того чтобы они исчезли из поля общественного внимания.

29-й президент США также заплатил Филлипс 25 тысяч долларов отступных, и она спрятала письма в надежном месте, где они и хранились до ее смерти в 60-х годах XX столетия. После этого потомки Гардинга отправились в суд и получили запрет на доступ к корреспонденции бывшего президента США на 50 лет.

Письма были опубликованы только в 2014 году. Ведущие американские издания советовали своим читателям взять выходной или притвориться больными, чтобы полностью прочитать переписку Гардинга и Филлипс.

«О, моя Кэрри! Ты видишь, я загнал себя и пишу тебе это в невероятном вожделении. Я могу только молить. И Джерри пришел и не собирается уходить, он также сказал, что любит тебя, что ты одна, одна-единственная на всем белом свете, и я должен сказать тебе это и перечислить тебе все те нежности, которые он порекомендовал, но я поберегу тебя. Ты не должна огорчаться. Он всецело предан идее того, что он существует ради того, чтобы дать тебе все это. Я опасаюсь, что он может показаться тебе сегодня чрезмерно восторженным» (15 сентября 1913 года).

Источник: Library of Congress

«Джерри — ты помнишь Джерри, чьи фотографии я однажды отправлял тебе в Европу, — он пришел, пока я перебирал в своих радостных мыслях твои записки; мы поговорили о них. Он был чрезвычайно сильно заинтересован, возбужден и всячески поддерживал беседу. Он просил меня передать тебе, что для него ты самая лучшая, самая дорогая на свете, и если бы у него оставалось только одно желание, то это оказаться в твоих нежных объятиях и трепетать в твоих губах, которые несут невероятный экстаз, дарованный человеческим прикосновением и дарят неописуемую радость от любовных объятий. Я страстно согласен со всем, что он сказал. Вероятно, это не так уж важно и не очень интересно, но он верно и всецело принадлежит тебе…» (12 марта 1915 года).

Вопрос о том, кто такой Джерри, спустя почти столетие с момента смерти Гардинга любят задавать остроумные вашингтонские экскурсоводы и преподаватели истории — аудитория смущенно смеется в ответ.

Джерри — так 29-й президент США называл свой пенис. Фотографии Джерри, отправленные Кэрри Филлипс не сохранились, но историки и биографы небезосновательно называют и саму переписку, и фотографии интимной зоны, отправленные любовнице, — историческими образцами секстинга.

Источник: BBC News Русская служба / Getty

Уоррен Гардинг умер, находясь на посту президента, вследствие не установленных до сих пор обстоятельств. Незадолго до смерти он путешествовал по Аляске с рабочим визитом. Там-то ему и стало нехорошо — он жаловался на колики в животе, врачи нашли у него двустороннюю пневмонию и порекомендовали прервать поездку и перебраться в Калифорнию для более тщательной диагностики.

Президент и первая леди добрались до Сан-Франциско, где Гардинг внезапно умер в гостинице, так и не дождавшись доктора.

Сторонники теории заговора утверждают, что его отравила Флоренс, движимая ревностью. Она сама пережила мужа всего на 15 месяцев.

Гарри и Элизабет Трумэны сломали четыре кровати

Источник: BBC News Русская служба / Getty

Гарри Трумэн был вице-президентом в администрации Франклина Делано Рузвельта, служившего на этой должности четыре рекордных срока. Рузвельт умер в апреле 1945 года, оставив Трумэну управление страной и окончание Второй мировой войны.

Когда Трумэн перебрался в Белый дом, он обнаружил, что резиденция главы государства основательно обветшала: в углах завелось несколько видов плесени, в стенах были трещины. Спустя три года чаша терпения миссис Трумэн относительно условий жизни в Белом доме переполнилась.

Ее дочь, Мэри Маргарет, играла на фортепиано на первом этаже, когда после очередного экспрессивного пассажа прогнивший пол не выдержал и девушка вместе с инструментом провалилась в подвал.

Президентская семья сперва перебралась в Блэр-хаус — дом, купленный за несколько лет до этого президентской администрацией в качестве гостевой резиденции для иностранных посетителей (попросту говоря, чтобы селить туда британского премьера Уинстона Черчилля, который дружил с Рузвельтом и во время своих визитов в Вашингтон неизменно останавливался в Белом доме, разгуливая по нему в исподнем с сигарой в зубах и порой вваливаясь среди ночи в президентскую спальню, чтобы обсудить пару неотложных политических вопросов).

Гарри Трумэн занял пост президента США после внезапной смерти Рузвельта в 1945 году. Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах | Источник: BBC News Русская служба / Getty

Важная ремарка — новой первой леди, Элизабет «Бесс» Трумэн, категорически не нравился Вашингтон. Еще больше ей не нравились сравнения с бывшей первой леди, Элеонор Рузвельт. Та вела активную общественную деятельность и защищала права меньшинств, инвалидов, женщин и иммигрантов.

Бесс совершенно не хотела примерять на себя ее роль и, в первую очередь, хотела быть женой своего мужа, даже если тот — президент США. Они с Гарри знали друг друга со школьной скамьи, она ждала его возвращения с полей Первой мировой и, несмотря на десятилетия совместной жизни, у Трумэнов были по-настоящему близкие и теплые отношения.

Настолько близкие, что когда Бесс и Мэри Маргарет уезжали из Вашингтона в Миссури, их родной штат, Гарри заметно падал духом и искренне скучал по жене.

Источник: BBC News Русская служба / Getty

Где же скандал, спросите вы. В 1949 году миссис Трумэн уехала на целых четыре месяца и вернулась в середине сентября, на несколько дней раньше дочери. В Блэр-хаусе ее ждал накрытый стол и зажженные свечи.

Трумэны, держась за руки, отпустили слуг; секретная служба указала в своем отчете: пара выглядела как старшеклассники, родители которых уехали из города. Утром Бесс, смущаясь, сказала дворецкому:

За ночь в президентской и гостевых спальнях были сломаны четыре кровати. Можно ли их заменить?.

Источник: BBC News Русская служба / Getty

Президенту Трумэну тогда было 65 лет, Бесс — 64. После этого инцидента в Блэр-хаусе Гарри еще раз выиграл президентские выборы и после окончания срока ушел из политики.

Пара переехала в Индепенденс, штат Миссури, где счастливо жила до смерти президента Трумэна в 1972 году. Бесс пережила мужа на 10 лет и была похоронена рядом с ним.

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Автор: Наталка Писня

Редакторы: Полина Романова, Фамиль Исмайлов

Фото: Getty Images, Library of Congress

Иллюстрации и дизайн: Олеся Волкова