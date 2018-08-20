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12:49 (мск), источник: Интерфакс

Обвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в приставаниях

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто, которая является активной участницей движения #MeToo против сексуальных домогательств, несколько месяцев назад заплатила $380 тысяч молодому актеру, который обвинил ее в приставаниях.

Источник: AP 2018

Как сообщает The New York Times, она пошла на сделку с актером и музыкантом Джимми Беннеттом, с которым познакомилась на съемках фильма «Цыпочки» (The Heart Is Deceitful Above All Things), где тот сыграл ее сына.

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The NYT получила документы, из которых следует, что соглашение о выплате было заключено вскоре после того, как в октябре прошлого года Ардженто обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Изначально Беннетт требовал $3,5 млн, но в ходе переговоров адвокатов сумма была значительно снижена.

По словам актера, в 2013 году, когда ему только исполнилось 17 лет, 37-летняя на тот момент Ардженто встретилась с ним в отеле, предложила ему алкоголь и сексуально домогалась его, хотя по законам Калифорнии возраст согласия — 18 лет.

Беннетт утверждает, что после секса с актрисой он был смущен и удивлен. По его словам, стресс повлиял на его работу, в связи с чем он лишился ролей и заработка.

Как следует из документов, досудебное соглашение сторон не запрещает им публично обсуждать суть договора.

The NYT не удалось получить комментарии Ардженто и ее адвокатов.

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