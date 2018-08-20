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12:17 (мск), источник: РИА Новости

Треть «суперземель» оказалась водными мирами, заявляют ученые

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Планетологи проанализировали свойства почти нескольких тысяч «суперземель» и пришли к выводу, что треть из них представляет собой планеты-океаны. Их выводы были представлены на геохимической конференции Goldschmidt в Бостоне.

Источник: NASA

«Подобный вывод стал для нас большой неожиданностью. Мы просто пытались понять, как масса планет связана с их радиусом, и создали модель, которая объясняет то, почему существует эта взаимосвязь. Она показывает, что планеты, чей радиус превышает земной не более чем в 1,5 раза, остаются каменистыми, тогда как более крупные планеты уже должны быть водными мирами», — заявил Ли Цзэн (Li Zeng) из Гарвардского университета (США).

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За последние несколько лет орбитальные телескопы «Кеплер», CoRoT, а также их наземные собратья открыли свыше тысячи экзопланет и несколько тысяч возможных кандидатов на эту роль. Большинство из них относится к числу «горячих» юпитеров, однако новые методики позволяют находить все больше малых планет. Растущее число потенциальных двойников Земли все чаще заставляет ученых задумываться о том, какая часть из них может поддерживать жизнь.

Многие из каменистых планет относятся к числу так называемых «суперземель» — их масса, размеры и плотность находятся примерно посередине между Землей и газовыми гигантами. По этой причине планетологи сегодня не уверены в том, что эти миры похожи по своему облику на нашу планету — вполне возможно, что они представляют собой «океанические» планеты, большую часть массы которых составляет вода.

Как объясняет Цзэн, дать однозначный ответ на этот вопрос пока нельзя, так как существующие сегодня телескопы не могут получить фотографии этих планет или хотя бы детально изучить их спектр.

Гарвардские астрономы подошли к этой проблеме с другого угла. Они не пытались «угадать» их состав по тем данным об их размерах и массе, которые у нас уже имеются, а поступили противоположным образом. Меняя состав и структуру виртуальных копий этих планет, ученые пытались подобрать такие их свойства, которые приводили бы к формированию такого же набора «суперземель», который был открыт за последние два десятилетия.

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Эти расчеты показали, что каждая третья «суперземля» должна быть планетой-океаном, примерно наполовину состоящей из воды. Несмотря на большие количества влаги, они будут совсем не похожи на Землю и не обязательно будут обитаемыми.

«Да, на них есть вода, однако она не такая, как на Земле. Температура поверхности многих таких планет будет превышать 200 градусов Цельсия, а их атмосфера будет состоять из сверхплотных облаков пара. Только на большой “глубине” вода будет жидкой, а на очень больших глубинах она превратится в лед из-за сверхвысоких давлений», — объясняет Цзэн.

Как отмечает ученый, запуск телескопа TESS, нового орбитального «охотника за планетами», позволяет надеяться на то, что первые данные по составу этих планет будут получены. Они или подтвердят предсказания его команды, или же помогут уточнить их.

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