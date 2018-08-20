Свиньи смогли отличить лицо человека от затылка

Источник: Wondrak et al. / Applied Animal Behaviour Science,

Интересно, что для распознавания животные используют не отличие затылка от лица, а образ лица целиком со всеми его чертами. Об этом пишут ученые в Applied Animal Behaviour Science.

Когнитивные способности и поведение домашних свиней (Sus scrofa domesticus) изучаются довольно часто. Канадским ученым, к примеру, удалось доказать наличие у них эпизодической памяти, а два года назад британские ученые показали, что среди свиней могут быть оптимисты и пессимисты. Отличаются эти животные и умением распознавать объекты и ориентироваться на местности, однако способность делать это по запаху у них развита лучше визуальной.

Несмотря на то, что отдельные исследования указывают умение свиней узнавать своего хозяина по голосу и лицу, точно об их способности к визуальному распознаванию известно мало. Ученые из Венского университета под руководством Мэриэнн Вондрак (Marianne Wondrak) решили проверить, смогут ли свиньи отличить лицо человека от его затылка и будут ли они при этом пользоваться отдельными направляющими внимание чертами.

В их эксперименте приняли участие 33 свиньи, которые жили с людьми минимум два года. В течение нескольких недель их знакомили с работой экспериментальной установки, с помощью которой можно было получить угощение (яблочную дольку), нажав рылом на стеклянную панель. Обучение продолжалось до тех пор, пока животное не начнет нажимать на панель и получать угощение минимум 12 раз из 15. Затем свиней разделили на две группы: одну обучили получению угощения при выборе фотографии лица, а вторую — получению угощения при выборе затылка. При обучении были использованы фотографии десяти женщин и их же затем использовали для проверки.

Ученые, таким образом, показали, что свиньи умеют распознавать человеческие лица, причем даже те, которые ни разу не видели. Пользуются они при этом не его отличием от вида затылка, а общим видом и отдельными чертами, отсутствие или неправильное расположение которых снижает точность при выполнении задания.