Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украине пора смириться: Меркель с Путиным решила судьбу ДНР - Рар
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Сын Собчак умилил Сеть (фото)
Дело сестер Хачатурян привело в подпольный бордель - СМИ
Пугачева в кожаных мини-шортах пришла на концерт Лободы
Случай или сверхъестественные силы? Кто создал Вселенную
40-летняя Климова показала, как выглядит сразу после душа
"Вы уже рабы": Ющенко раскрыл глаза украинцам
Родные братья спустя 56 лет разлуки встретились на телешоу
Рудковская с сыном, Лорак с дочерью на премьере мультфильма
Германия отказалась от предложения Путина - СМИ
Беременная Алсу покинула РФ из-за преследований
На российском рынке майонеза впервые за 13 лет сменился лидер
Лондон обратится с призывом к ЕС из-за России
"Что ты такое": Женщину-трансгендера избили в трамвае во Львове
"Он же им душу дарил": Михайлов осудил Пугачеву
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8Звездный дождь
11:43 (мск), источник: ТАСС

Можно ли заразиться депрессией и шизофренией? В каком-то смысле — да

Считается, что многие болезни — «от нервов». Но, судя по всему, верно и обратное: душевные расстройства могут возникать из-за воспалений в организме. ТАСС — о неожиданной связи ума и тела.

Наверх
Источник: Yuris Alhumaydy/CC0

Однажды 24-летняя журналистка New York Post Сюзанна Кахалан очнулась в больничной палате, толком не помня, что произошло за последний месяц. Восстановить ход событий помогли родители, парень, друзья, врачи и записи с камер наблюдения. Все началось с того, что как-то утром Сюзанна увидела на руке красные пятна и вызвала дезинсектора. Тот не нашел в квартире насекомых, но Кахалан все равно велела ему обработать помещение, а сама тем временем выбросила вырезки из газет: хотя она ими дорожила, страх перед прячущимися вредителями перевесил сантименты.

Новость
5 ошибок, которые мешают вам быть счастливым

Через несколько дней Кахалан очутилась одна в квартире своего парня и стала рыться в почте: отчего-то она решила, что тот ей изменяет. Во время поисков девушку мучила резкая головная боль и тошнота, позже к ним добавились галлюцинации, перепады настроения, бессонница, панические атаки, мании. Кахалан пошла к неврологу, но тот, сделав МРТ, не обнаружил ничего необычного и посоветовал поменьше тусоваться. Гинеколог предположил, что причина в мононуклеозе, а психиатр заподозрил биполярное расстройство. Ни один диагноз не подтвердился.

В другой раз Кахалан и ее парень смотрели телевизор, как вдруг Сюзанна вытянула руки, словно мумия из старых фильмов, ее глаза закатились, тело оцепенело, а сквозь стиснутые зубы потекли кровь и пена. Врачи один за другим разводили руками, и только специалист из Нью-Йоркского университета догадался, что случилось. Он велел Сюзанне нарисовать циферблат часов — картинка получилась странная: все числа от 1 до 12 были расположены с правой стороны, а левая пустовала.

Ошибка Кахалан указывала на то, что одно полушарие ее мозга работало не так, как надо. Дальнейшее обследование позволило поставить диагноз — анти-NMDA-рецепторный энцефалит, впервые описанный только в 2007 году.

Иммунная система Сюзанны по ошибке атаковала клетки мозга с особыми метками на поверхности, отчего возник острый психоз. Воспаление — защитная реакция организма — на месяц лишило девушку рассудка.

Кахалан написала мемуары, об ее истории узнала вся страна, а недавно Netflix выпустил биографический фильм, где Сюзанну сыграла Хлоя Грейс Морец. Из-за всей этой шумихи кажется, что история безумия Кахалан исключительная, но это не так.

11 тысяч вырванных зубов

Гипотеза о том, что корни безумия следует искать в теле, появилась не позже, чем в 1880-х годах. Ее высказывал знаменитый врач Эмиль Крепелин, ровесник и антипод Зигмунда Фрейда. Среди студентов Крепелина был американец Генри Коттон. В отличие от учителя, он не придавал значения наследственности, считая, что все проблемы с психикой — депрессию, галлюцинации, мании — вызывают микробы, отравляющие мозг ядами, и стоит устранить очаг инфекции, как сумасшедший снова станет нормальным человеком.

Новость
Дубинкой по голове. Дикие методы лечения прошлых лет

Антибиотиков и противовирусных препаратов в начале XX века не было, поэтому Коттон боролся с заразой хирургически. Сначала он удалял пациентам зубы. Если разум от этого не прояснялся, поиски микробов продолжались: больным вырезали миндалины, селезенки, части кишечника, почки, яичники, матки — считалось, что инфекция могла протекать незаметно, поэтому под подозрением были все возможные очаги.

Коттон рассказывал об успехах, о нем писали хвалебные статьи в газетах и научных журналах, богачи записывались к нему на профилактические удаления и умоляли вылечить близких. За все время он и его помощники успели вырвать более 11 тыс. зубов. Но еще при жизни Коттона выяснилось, что он преувеличивает эффективность своего метода и врет насчет смертности пациентов. Вот только его покровитель Адольф Майер не дал хода разоблачительному докладу, подготовленному ассистенткой психиатра-новатора.

Похоже, несмотря ни на что Коттон был искренне убежден в своей правоте: он удалил часть зубов себе, жене и сыновьям, а одному из них собирался на всякий случай вырезать часть кишечника.

Повзрослев, сыновья покончили с собой, Коттон умер от сердечного приступа в 1933 году. В больнице, где он работал, пациентам устраняли очаги инфекции до конца 1950-х, но в других местах его методика не прижилась, а инфекционную гипотезу больше всерьез не рассматривали.

Новость
Теорию Фрейда о женском оргазме опровергли

Между мировыми войнами в американской и европейской психиатрии победил психоанализ с идеей о том, что душевный разлад возникает из-за детских травм и бессознательных процессов в психике. Например, истерия, с точки зрения Фрейда и его последователей, развивается из-за разочарования в матери, которая неспособна сделать так, чтобы маленькая девочка почувствовала себя защищенной, сытой и ценимой; сурового, недосягаемого, но соблазнительного отца; выученного презрения к своему полу, подавления сексуальности, конфликта между желанием и долгом.

Крепелин, придерживавшийся строгих научных принципов и на этом основании критиковавший психоанализ, вряд ли бы согласился с таким объяснением. Он и Фрейд вообще мало в чем были согласны. Впрочем, оба допускали, что их идеи не противоречат друг другу, но так никогда и не встретились, чтобы это обсудить.

Тем не менее другие психиатры большую часть XX века отвергали концепции Крепелина. Отметали они и догадку о том, что душевные расстройства обусловлены инфекцией или другой неполадкой в организме.

Для скепсиса была еще одна причина. Когда в 1950—1960-х годах в лабораториях появились электронные микроскопы, биологи смогли лучше изучить гематоэнцефалический барьер, фильтр из тончайших сосудов, который защищает мозг от попадания через кровь чего-то лишнего. Долго считалось, что возбудители болезней и иммунные клетки не способны просто так преодолеть эту преграду, а значит, вызвать душевные болезни тоже не могут. Легче было поверить в то, что шизофрения появляется из-за противоречивых распоряжений родителей, а обсессивно-компульсивное расстройство — из-за излишней озабоченности гигиеной.

Деталь общего механизма

О связи психики и иммунной системы снова заговорили в 1980-х годах, но связь эта виделась ученым не так, как Крепелину и Коттону. В одном эксперименте крысам дали бесполезный сахарин вместе с препаратом, подавляющим иммунитет. Затем животных разделили на две группы и через несколько дней одной из них снова дали подслащенную воду, но уже без лекарства. По сравнению со второй группой иммунитет у этих крыс стал слабее. Объяснили это так: вкус сахарина породил в мозге нервный импульс, послуживший сигналом иммунной системе. Подобным образом у собак Павлова выделялась слюна при звуке метронома, если до этого они слышали его во время кормежки.

Новость
Виртуальное «вселение» в чужое тело помогает разобраться в себе

Но если при определенных условиях даже сладкая вода может сказаться на здоровье, то что говорить о душевных расстройствах. Вскоре после эксперимента с крысами вышли десятки научных публикаций о связи депрессии и иммунной системы. Доходило до того, что организм пытались укрепить с помощью гипноза.

В 1990-х годах стало понятно, что психика связана с иммунной системой еще крепче, чем казалось. Опыты показали, как следом за иммунным ответом у животных появляются симптомы, напоминающие депрессию. Похожие симптомы возникали у пациентов с раком и вирусным гепатитом, которым вводили воспалительные цитокины. Цитокины — как телеграмма из армейского штаба: эти белки нужны затем, чтобы клетки понимали, когда и что от них требуется. Среди прочего цитокины настраивают иммунный ответ: одни усиливают воспаление, другие — ослабляют. Больные белки получали, но сам организм тоже их производит. И раз цитокины вызывают психиатрические симптомы, можно предположить, что иммунная система с их помощью подчиняет мозг и контролирует поведение.

Что больные люди часто ведут себя не так, как здоровые, заметно и без ученых. Например, при гриппе настроение ни к черту, вылезать из-под одеяла совсем не хочется, пропадает аппетит, думать тяжело. Но все же этого недостаточно, чтобы судить о закономерностях.

Исследователи продолжили эксперименты. В одном из них они вызвали воспаление с помощью вакцины против брюшного тифа. После этого у добровольцев появились симптомы депрессии, и они стали хуже справлять с заданиями, которые им давали.

Новость
Психосоматика: на нервной почве

Проверяли и больных депрессией. В ходе сразу нескольких исследований обнаружилось, что уровень цитокинов у них повышен, а после поправки показатели приходят в норму. Загвоздка в том, что не всегда можно установить, где причина, а где следствие. Но, судя по всему, именно воспаление предшествует депрессии, а не наоборот, поэтому оно рассматривается как возможная причина расстройства.

Кроме депрессии, связь с воспалением выявлена для шизофрении, аутизма, посттравматического, биполярного и тревожных расстройств, деменций. Когда у пациентов психиатрических больниц в Великобритании взяли кровь, воспалительные белки нашлись во всех основных диагностических группах: и с психотическими расстройствами, и с неврозами, и с расстройствами личности, и с расстройствами настроения. Это дает основания полагать, что иммунная система — деталь какого-то общего механизма, который вызывает душевный разлад.

Ускользающий смысл душевных мук

Связь воспалений и душевных расстройств остается туманной. В одних случаях воспаление обнаруживается прямо в мозге: силы иммунной системы, как и некоторые патогены, все-таки способны преодолеть гематоэнцефалический барьер. В других — где-то на периферии. Например, при ревматоидном артрите, поражающем суставы, часто бывает депрессия. Как иммунная система взаимодействует с мозгом, до конца не понятно. Эксперименты с животными указывают на несколько путей, но как обстоит дело с человеком, только предстоит выяснить.

Новость
На сколько лет вы себя чувствуете? От этого зависит ваше будущее

Как и предполагал «психохирург» Коттон, зачастую воспаление протекает незаметно и выявляется только благодаря анализам — у людей с душевными расстройствами нет ни жара, ни покраснения, ни припухлости. Чтобы оно возникло, не обязательно чем-то заражаться. Тот же ревматоидный артрит, как и энцефалит у американской журналистки Кахалан, — сбой иммунной системы.

Такие сбои могут быть обусловлены самыми разными причинами: наследственностью, болезнями матери во время беременности, даже тяжелыми переживаниями в раннем возрасте. Детские травмы также могут изменить ДНК. Недавнее исследование на крысах показало, что у детенышей, за которыми хуже ухаживала мать, накапливались мутации в клетках гиппокампа. К чему это приводит, тоже до конца не понятно.

Но не исключено, что в дальнейшей жизни из-за поломок ДНК, чем бы они ни были вызваны, воспаление выходит из-под контроля и развивается душевное расстройство, а у кого ДНК в порядке, тот просто выздоравливает без последствий для психики.

И наследственность, как считал Крепелин, и жизненный опыт, как думал Фрейд, и, по всей видимости, воспаления, как верил Коттон и предполагают специалисты от новой науки иммунопсихиатрии, — все сказывается на душевном здоровье.

Новость
Как устроен российский рынок разоблачения лжи

Вероятно, эти и пока не известные факторы влияют и друг на друга, иначе у всех пациентов психиатрических больниц подскакивал бы уровень защитных белков, а любое воспаление вынуждало бы обратиться к психиатру. К счастью, на деле этого не происходит.

Последние открытия сближают душевные расстройства с другими болезнями, а психиатрию — с остальной медициной. Существующие психиатрические диагнозы — это просто сгруппированные симптомы, которые почти ничего не объясняют, а только описывают состояния ума. Когда ученые разберутся в механизмах, приводящих в действие психику, они смогут разработать новую — более внятную — классификацию болезней и новые — более эффективные — лекарства. Возможно, эти лекарства уже существуют, ведь люди неплохо умеют справляться с воспалением. Тогда миллионы людей избавятся от страданий. Но главное — поняв природу душевных мук и их эволюционный смысл, люди приблизятся к пониманию того, что вообще такое разум и кто мы такие.

Марат Кузаев

 Рогозин о громких увольнениях, огромных долгах и праве на предательство
США очень хотели заполучить российскую базу, но им вежливо отказали
Сербия и Косово оказались перед новым переделом границ
Биологи раскрыли секрет неуязвимости раковых метастаз
Разницу между бедными и богатыми показали с воздуха (фото)
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР
Валерий Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии
«В гуще безумия». Как 30 лет назад журналисты переступили черту
Турция может отказаться от системы all inclusive
Спорт
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня Илья Кутепов очень здорово провел чемпионат мира, но в «Спартаке» пока сыграл 0 минут в новом сезоне
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Потрепанную «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото) На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар»
Кино
Рудковская с сыном, Лорак с дочерью на премьере мультфильма В Москве состоялась премьера сказки, главную героиню которой озвучила популярная исполнительница
Недвижимость
Как устроен быт в Германии: история россиянина
Главный архитектор Москвы призвал отказаться от заборов в городе
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Леди
Как 25-летняя женщина живет после нападения мужа: личная история Пострадавшая в прошлом году от собственного мужа, мама двоих сыновей Маргарита Грачева рассказывает, как складывается ее жизнь после пережитой драмы.
Дети
4-летняя дочь Пугачевой растрогала Сеть Максим Галкин показал подписчиками забавное видео.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь