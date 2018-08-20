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14:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Требующий черешню кот из мема появился в Челябинске

Местные художники работают над улучшением городской среды.

Кот в слюнявчике с подписью «Неси черешню» появился на трансформаторном шкафу в Челябинске.

Арт-объект украшает улицу Братьев Кашириных в одном из спальных районов города.

Раскрасили шкаф представители сообщества «Челябинский урбанист», которое разрабатывает и воплощает проекты по улучшению городской среды.

«Вы нас поддержали — мы сделали!» — написали представители сообщества в фотоотчете.

Это не первый трансформаторный шкаф, украшенный граффити в Челябинске. Ранее в городе уже появлялись изображения пиццы, сов, балерин, голубей, Пушкина, ракет и даже Илона Маска в скафандре.

«Этим проектом мы показываем, что в Челябинске много жителей, которым не всё равно, как выглядит их город», — отметили в «Челябинском урбанисте».

Фотографию толстого кота в слюнявчике опубликовали в одном из развлекательных интернет-сообществ в августе 2017 года. Снимок стал вирусным и «обзавелся» разными смешными подписями, в том числе призывом «Черешню неси!».

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