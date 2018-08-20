Требующий черешню кот из мема появился в Челябинске
Местные художники работают над улучшением городской среды.
Местные художники работают над улучшением городской среды.
Кот в слюнявчике с подписью «Неси черешню» появился на трансформаторном шкафу в Челябинске.
Раскрасили шкаф представители сообщества «Челябинский урбанист», которое разрабатывает и воплощает проекты по улучшению городской среды.
«Вы нас поддержали — мы сделали!» — написали представители сообщества в фотоотчете.
Это не первый трансформаторный шкаф, украшенный граффити в Челябинске. Ранее в городе уже появлялись изображения пиццы, сов, балерин, голубей, Пушкина, ракет и даже Илона Маска в скафандре.
«Этим проектом мы показываем, что в Челябинске много жителей, которым не всё равно, как выглядит их город», — отметили в «Челябинском урбанисте».
Фотографию толстого кота в слюнявчике опубликовали в одном из развлекательных
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