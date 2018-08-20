Президент Туркмении увяз в песках

Государственное информационное агентство ТДХ указало, что тренировка состоялась в одном из уголков пустыни Каракумы. Раллийный автомобиль, на котором Бердымухамедов рассекал по пустыне, был спроектирован и собран самим же президентом. «Теперь спортивный автомобиль полностью отвечает международным требованиям, предъявляемым к гоночным машинам», — сообщает ТДХ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/42cQ9_R1vjI?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе заезда машина увязла в песках, однако лидер Туркмении «проявил чудеса изобретательности», убрав песок перед колесами автомобиля и подложив под них сухие ветки пустынной растительности. Это позволило ему продолжить заезд.

Новость Президент Туркмении зачитал рэп собственного сочинения вместе с внуком

Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018» пройдет в Туркмении с 9 по 14 сентября.

В июне президент Туркмении собрал гоночную машину на основе собственных чертежей, а месяцем ранее принял участие в гонках на раллийных автомобилях и выиграл заезд у профессионального гонщика, что стало очередной победой Бердымухамедова в автогонках — в августе 2015 года он одержал победу на соревнованиях «Альфа-Ромео-2015».