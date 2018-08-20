Руки и смартфоны не поместились в карманы женских джинсов

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С целью наглядно показать непригодность этого атрибута женской одежды они измерили и сравнили карманы 80 пар популярных пар джинсов, а также проверили, что может в них поместиться. К примеру, выяснилось, что только 10 процентов женских моделей могут вместить в себя женскую руку, а смартфон iPhone X помещается в карманы только 40 процентов пар джинсов.

Деньги и мелкие вещи долгое время носили в специальных сумочках и мешочках, которые крепились на пояс. Первые карманы появились только в XVII веке, но исключительно в качестве атрибута мужской одежды. Долгое время карманы считались избыточной частью женского костюма (как платьев, так и — позже — брюк): женщинам не нужно было, к примеру, носить часы, для которых был специальный карман. Позже, уже в XX веке, когда карманы стали полноправной частью женской одежды, их практичность стала вызывать сомнения, а знаменитый дизайнер Кристиан Диор даже говорил, что «мужские карманы созданы для хранения, а женские — для украшения». Главным местом хранения вещей для женщины оставалась сумочка.

Сейчас, в XXI веке проблема карманов стоит как никогда остро: смартфоны с большими экранами должны быть всегда под рукой, поэтому хранить их проще всего в кармане.

Тем не менее, пользователи Сети часто обращают внимание на то, что женская одежда зачастую отличается куда более непрактичными и маленькими карманами, а иногда — и их отсутствием или ненастоящими, зашитыми карманами.

В первую очередь это касается джинсов — одного из главных предметов повседневного гардероба современности. Для того, чтобы оценить проблему наглядно, журналисты сравнили 80 пар мужских и женских синих джинсов разных фасонов, представленных 20 самыми популярными американскими производителями одежды из денима.

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Оказалось, что передние карманы женских джинсов в среднем на 8,9 сантиметра короче и на один сантиметр уже мужских. Также журналисты проверили, какие повседневные предметы могут поместиться в женские и мужские карманы.

Оказалось, к примеру, что последняя модель iPhone (iPhone X) помещается в карманы 40 процентов пар женских джинсов, а Google Pixel — только в пять. При этом оба смартфона поместились во все передние карманы рассмотренных джинсов.

В материале The Pudding также можно сравнить размеры карманов разных производителей и моделей джинсов, а также попробовать уместить и другие объекты: к примеру, руку или бумажник. Интересно, что менее практичные и используемые задние карманы оказались примерно одинаковыми по размерам в мужских и женских моделях джинсов.

Изучением предметов гардероба занимаются не только любители, но и ученые. В нашем материале «Гульфик: история взлета и падения» вы можете прочитать перевод доклада исследователей Кэмбриджского университета об эволюции одного из самых экстравагантных атрибутов одежды.