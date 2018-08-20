Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев в истерике из-за бегства украинских звезд
Пострадавшие в ДТП добились компенсации в $242 млн
Каково быть родителями знаменитого ребенка: личный опыт
Известная российская фигуристка разделась для поклонников
Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
40-летняя Климова показала, как выглядит сразу после душа
"Вы уже рабы": Ющенко раскрыл глаза украинцам
64-летняя Елена Коренева на съемках сериала: первые фото
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Смерть друга прервала безмятежный отдых Пугачевой - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Арестован российский телеведущий
Путин станцевал на свадьбе главы МИД Австрии
80-летний Мягков болен, а его жена парализована - СМИ
Тайная любовь Миронова: Корниенко о связи с ним
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах (фото)
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
15:16 (мск), источник: N + 1

Руки и смартфоны не поместились в карманы женских джинсов

Карманы женских джинсов на 48 процентов меньше и на 6,5 процента уже мужских, выяснили журналисты сайта The Pudding.

Во время загрузки произошла ошибка.

С целью наглядно показать непригодность этого атрибута женской одежды они измерили и сравнили карманы 80 пар популярных пар джинсов, а также проверили, что может в них поместиться. К примеру, выяснилось, что только 10 процентов женских моделей могут вместить в себя женскую руку, а смартфон iPhone X помещается в карманы только 40 процентов пар джинсов.

Новость
«Парашют с карманами»: пользователи Сети нашли самый нелепый наряд этого лета

Деньги и мелкие вещи долгое время носили в специальных сумочках и мешочках, которые крепились на пояс. Первые карманы появились только в XVII веке, но исключительно в качестве атрибута мужской одежды. Долгое время карманы считались избыточной частью женского костюма (как платьев, так и — позже — брюк): женщинам не нужно было, к примеру, носить часы, для которых был специальный карман. Позже, уже в XX веке, когда карманы стали полноправной частью женской одежды, их практичность стала вызывать сомнения, а знаменитый дизайнер Кристиан Диор даже говорил, что «мужские карманы созданы для хранения, а женские — для украшения». Главным местом хранения вещей для женщины оставалась сумочка.

Сейчас, в XXI веке проблема карманов стоит как никогда остро: смартфоны с большими экранами должны быть всегда под рукой, поэтому хранить их проще всего в кармане.

Тем не менее, пользователи Сети часто обращают внимание на то, что женская одежда зачастую отличается куда более непрактичными и маленькими карманами, а иногда — и их отсутствием или ненастоящими, зашитыми карманами.

В первую очередь это касается джинсов — одного из главных предметов повседневного гардероба современности. Для того, чтобы оценить проблему наглядно, журналисты сравнили 80 пар мужских и женских синих джинсов разных фасонов, представленных 20 самыми популярными американскими производителями одежды из денима.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что передние карманы женских джинсов в среднем на 8,9 сантиметра короче и на один сантиметр уже мужских. Также журналисты проверили, какие повседневные предметы могут поместиться в женские и мужские карманы.

Новость
Появились джинсы, которые нужно носить без нижнего белья (фото)

Оказалось, к примеру, что последняя модель iPhone (iPhone X) помещается в карманы 40 процентов пар женских джинсов, а Google Pixel — только в пять. При этом оба смартфона поместились во все передние карманы рассмотренных джинсов.

В материале The Pudding также можно сравнить размеры карманов разных производителей и моделей джинсов, а также попробовать уместить и другие объекты: к примеру, руку или бумажник. Интересно, что менее практичные и используемые задние карманы оказались примерно одинаковыми по размерам в мужских и женских моделях джинсов.

Изучением предметов гардероба занимаются не только любители, но и ученые. В нашем материале «Гульфик: история взлета и падения» вы можете прочитать перевод доклада исследователей Кэмбриджского университета об эволюции одного из самых экстравагантных атрибутов одежды.

Елизавета Ивтушок

 Россия отказалась от строительства вертолетоносцев
Стратосферный планер испытали высотной буксировкой
ВЦИОМ: Большинство россиян верят в теорию заговора
Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца
Климатологи выяснили, почему дожди и жара стали «бесконечными»
Хасбулатов рассказал о поведении Ельцина во время путча
Эксперт рассказал, зачем колбасу нарезают под углом
Зимин предложил Путину создать «туристическое кольцо» в Сибири
В «ЕР» предложили сохранить льготы и выплаты для людей 55-60 лет
Спорт
«Цена ошибки»: Медведева и Загитова сразятся по-новому Международный союз конькобежцев (ИСУ) на очередном заседании принял решение обнулить мировые рекорды в фигурном катании
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Потрепанную «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото) На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар»
Кино
Рудковская с сыном, Лорак с дочерью на премьере мультфильма В Москве состоялась премьера сказки, главную героиню которой озвучила популярная исполнительница
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Леди
5 образов для 5 свиданий похудевшей Елены Степаненко Главная пара российской смехопанорамы разводится – Елена Степаненко делит имущество с Евгением Петросяном в суде.
Дети
Сын Собчак умилил Сеть (фото) Телезвезда гордится успехами Платона.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь