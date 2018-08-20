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15:16 (мск), источник: РИА Новости

Климатологи выяснили, почему дожди и жара стали «бесконечными»

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Дожди и эпизоды жары стали необычно длинными в последние годы из-за резких изменений в характере движения ветров над Америкой, Европой и Азией, связанных с потеплением Арктики. Об этом пишут климатологи в журнале Nature Communications.

Источник: CC0/werner22brigitte
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«Всю нашу планету охватывают гигантские потоки воздуха, которые мы называем “планетными волнами”. Наши наблюдения показывают, что выбросы парниковых газов начали влиять на их работу, мешая их распространению и движению. Когда такие волны “застревают”, они, по сути, “замораживают” погоду, в результате чего дожди превращаются в потопы, хорошая погода — в волны жары, а засухи — в мощнейшие пожары», — рассказывает Ханс Шнелльнгубер (Hans Schnellnhuber) из Института климатологических исследований в Потсдаме (Германия).

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые «экстремальные погодные явления» — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с «неправильной» погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности — каждый «лишний» градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Как отмечает Шнелльнгубер, многие люди начали замечать в последние годы, что погода в летние месяцы меняется не так быстро, как это происходило в прошлом — жаркие дни превратились в недели жары, а дожди иногда продолжаются по несколько суток. Это вызывает пожары, потопы и другие катаклизмы, наносящие огромный урон экономике и уносящие жизни сотен людей.

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Немецкие климатологи заинтересовались этой проблемой и попытались раскрыть ее корни, изучая данные, собранные наземными метеорологическими станциями и спутниками во время подобных аномалий. Проанализировав эти данные, ученые сравнили их с тем, что предсказывали компьютерные климатические модели в надежде найти корень этих странных «заморозок» погоды.

Как оказалось, почти все эти события были порождены тем, что температуры в Арктике в последние годы росли заметно выше, чем в других регионах Земли. Благодаря этому разница в температуре между заполярьем, умеренными широтами и тропиками заметно упала, что резко поменяло характер движения ветров в верхних слоях атмосферы.

В прошлом, как объясняют ученые, так называемые «планетные волны», или струйные течения, беспрепятственно «гуляли» по атмосфере Земли, двигаясь с запада на восток и равномерно распределяя тепло по тем широтам, где они существуют.

Глобальное потепление ослабило и сделало их менее стабильными. Это не только изменило то, где протекают подобные «воздушные реки» и как быстро они движутся, но и создало особые «стоячие волны» внутри них, где условия очень долгое время не меняются.

При появлении таких зон, как показывают расчеты климатологов, погода в их окрестностях «замораживается» и не меняется на протяжении того времени, пока эта стоячая волна не исчезнет.

Подобные феномены, по мнению климатологов, породили недавние пожары в США и в Канаде, потопы в Англии и в других странах Европы, а также множество других погодных аномалий.

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