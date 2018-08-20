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16:35 (мск), источник: Известия

Мэрилин Мэнсон потерял сознание на выступлении в Техасе

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон упал в обморок на концерте во время исполнения кавер-версии хита британской группы Eurythmics «Sweet Dreams (Are Made of This)». Об инциденте сообщил портал NME.

Источник: AP 2018


Казус произошел на выступлении артиста 18 августа в техасском Хьюстоне. Певец почувствовал недомогание и попытался опереться на сценический монитор, но потерял сознание. Артист пока не прокомментировал инцидент, однако портал отмечает, что Мэнсон незадолго до падения рассказал зрителям о перенесенном тепловом ударе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Певец должен был исполнить кавер на песню Beatles «Helter Skelter» совместно с рок-музыкантом Робом Зомби, но из-за инцидента его коллеге пришлось представить мрачную версию битловской композиции в одиночку.

«Мой дорогой друг, мистер Мэнсон, плохо себя чувствует из-за погоды. Наверное он сейчас в автобусе и ему дурно. Мне нужен партнер для следующей песни, так что давайте споем ее очень громко, чтобы он почувствовал себя лучше», — сказал Роб Зомби, обращаясь к поклонникам.

Это не первый инцидент, который произошел с Мэнсоном во время исполнения песни «Sweet Dreams». Так, в сентябре 2017 года на концерте в Нью-Йорке на певца обрушилась декорация в виде двух пистолетов, когда он попытался на нее залезть.

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