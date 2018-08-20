Мэрилин Мэнсон потерял сознание на выступлении в Техасе

Источник: AP 2018



Казус произошел на выступлении артиста 18 августа в техасском Хьюстоне. Певец почувствовал недомогание и попытался опереться на сценический монитор, но потерял сознание. Артист пока не прокомментировал инцидент, однако портал отмечает, что Мэнсон незадолго до падения рассказал зрителям о перенесенном тепловом ударе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ciFVnpx-xms?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Певец должен был исполнить кавер на песню Beatles «Helter Skelter» совместно с рок-музыкантом Робом Зомби, но из-за инцидента его коллеге пришлось представить мрачную версию битловской композиции в одиночку.

«Мой дорогой друг, мистер Мэнсон, плохо себя чувствует из-за погоды. Наверное он сейчас в автобусе и ему дурно. Мне нужен партнер для следующей песни, так что давайте споем ее очень громко, чтобы он почувствовал себя лучше», — сказал Роб Зомби, обращаясь к поклонникам.