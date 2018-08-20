Мэрилин Мэнсон потерял сознание на выступлении в Техасе
Американский
Американский
Казус произошел на выступлении артиста 18 августа в техасском Хьюстоне. Певец почувствовал недомогание и попытался опереться на сценический монитор, но потерял сознание. Артист пока не прокомментировал инцидент, однако портал отмечает, что Мэнсон незадолго до падения рассказал зрителям о перенесенном тепловом ударе.
Певец должен был исполнить кавер на песню Beatles «Helter Skelter» совместно с
«Мой дорогой друг, мистер Мэнсон, плохо себя чувствует
Это не первый инцидент, который произошел с Мэнсоном во время исполнения песни «Sweet Dreams». Так, в сентябре 2017 года на концерте в