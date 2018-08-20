Опасное искусство. Посетитель музея провалился в инсталляцию Аниша Капура
Он был доставлен в больницу с незначительными травмами.
Он был доставлен в больницу с незначительными травмами.
60-летний турист из Италии неудачно наступил на
Не осознав реальной опасности, итальянец наступил на проем и провалился внутрь дыры, пролетев 2,5 метра вниз.
Сообщается, что мужчина получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу. Однако с ним все в порядке, и скоро он сможет отправиться домой.
После инцидента выставку Аниша Капура в музее закрыли для проведения внутреннего расследования. Во избежании подобных инцидентов рядом с коварной инсталляцией поставят предупреждающий знак.