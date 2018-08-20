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17:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Опасное искусство. Посетитель музея провалился в инсталляцию Аниша Капура

Он был доставлен в больницу с незначительными травмами.

60-летний турист из Италии неудачно наступил на арт-объект в португальском музее Серралвеш. Инсталляция художника Аниша Капура под названием «Спуск в Лимбо» представляет собой черную дыру посреди комнаты.

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Не осознав реальной опасности, итальянец наступил на проем и провалился внутрь дыры, пролетев 2,5 метра вниз.

Сообщается, что мужчина получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу. Однако с ним все в порядке, и скоро он сможет отправиться домой.

После инцидента выставку Аниша Капура в музее закрыли для проведения внутреннего расследования. Во избежании подобных инцидентов рядом с коварной инсталляцией поставят предупреждающий знак.

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