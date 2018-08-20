Женщину, упавшую за борт круизного лайнера, спасло пение

46-летняя Кей Лонгстафф из Великобритании путешествовала на круизном лайнере по Адриатическому морю. За семь дней Кей должна была посетить греческие острова, пройти по Адриатике и остановиться в Венеции. Но все пошло не по плану, когда во время субботней вечеринки женщина упала в море.

Другие пассажиры заметили отсутствие Кей не сразу — кто-то нашел ее сумочку с документами на палубе, и тогда-то выяснилось, что британки на корабле нет.

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Поисковая операция длилась почти десять часов. В ней были задействованы суда береговой охраны, поисковый вертолет, волонтеры и гражданские суда.

В итоге береговая охрана Хорватии нашла женщину утром в воскресенье. По их словам, Кей громко пела.