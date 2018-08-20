Ансамбль «Россия» исполнил «Калинку» на свадьбе главы МИД Австрии

Источник: РИА Новости

В субботу президент РФ Владимир Путин приехал в качестве гостя на свадьбу Кнайсль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MfoiBQ-rmY4?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. «КАЛИНКА» (репетиция) — Ансамбль Россия и Китайский оркестр запретного города

«Мы исполнили русские песни на русских музыкальных инструментах. У нас был уникальный номер, когда мы играли на девяти разных гармошках из разных частей России. И саратовские гармошки были, и череповецкие. Конечно, сыграли “Калинку” на русской балалайке и Каприс № 24 Паганини. Не забыли и про русские популярные песни», — сказал Дмитриенко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wenrFHT4esA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.