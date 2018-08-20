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20:55 (мск), источник: РИА Новости

Ансамбль «Россия» исполнил «Калинку» на свадьбе главы МИД Австрии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной исполнил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль «Калинку» на балалайке и Каприс № 24 Никколо Паганини, сообщил РИА Новости в понедельник директор коллектива Дмитрий Дмитриенко.

Источник: РИА Новости

В субботу президент РФ Владимир Путин приехал в качестве гостя на свадьбу Кнайсль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.

Во время загрузки произошла ошибка.«КАЛИНКА» (репетиция) — Ансамбль Россия и Китайский оркестр запретного города

«Мы исполнили русские песни на русских музыкальных инструментах. У нас был уникальный номер, когда мы играли на девяти разных гармошках из разных частей России. И саратовские гармошки были, и череповецкие. Конечно, сыграли “Калинку” на русской балалайке и Каприс № 24 Паганини. Не забыли и про русские популярные песни», — сказал Дмитриенко.

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Он подчеркнул, что ансамблю было очень волнительно представлять честь страны на этом международном мероприятии.

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