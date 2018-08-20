Ансамбль «Россия» исполнил «Калинку» на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу президент РФ Владимир Путин приехал в качестве гостя на свадьбу Кнайсль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.
«Мы исполнили русские песни на русских музыкальных инструментах. У нас был уникальный номер, когда мы играли на девяти разных гармошках из разных частей России. И саратовские гармошки были, и череповецкие. Конечно, сыграли “Калинку” на русской балалайке и Каприс № 24 Паганини. Не забыли и про русские популярные песни», — сказал Дмитриенко.
Он подчеркнул, что ансамблю было очень волнительно представлять честь страны на этом международном мероприятии.