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04:02 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, когда жил предок всей жизни на Земле

МОСКВА — РИА Новости. Так называемый «Лука», общий предок всех существующих сегодня организмов, появился на Земле примерно 4,5 миллиарда лет назад, еще до так называемой «поздней тяжелой бомбардировки». Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Ecology and Evolution.

«Объединив археологические и генетические данные, мы показали, что “Лука” жил на заре истории Земли. Мы предполагаем, что он появился почти сразу после того, как Тейя, прародительница Луны, столкнулась с нашей планетой. Бактерии и археи разделились гораздо позже, примерно через миллиард лет», — рассказывает Давид Пизани (Davide Pisani) из Бристольского университета (Великобритания).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

Отсутствие окаменелых останков бактерий в более древних породах заставляет геологов и биологов гадать о том, когда это могло произойти. Первые пытаются найти следы горных пород, порожденных микробами, а вторые — «воскресить» геном так называемого «Луки».

Под этим словом эволюционисты и молекулярные биологи понимают общего предка всех современных представителей жизни на Земле (Last Universal Common Ancestor, LUCA), чьи следы сохранились в ДНК абсолютно всех ныне существующих организмов. Первые попытки составить его «портрет» показали, что «Лука» жил не в первичном океане, а у горячих источников на суше, и был экстремофилом.

Раскрытие других особенностей «Луки», в том числе и его возраста, потребовало значительно больших усилий от генетиков, так как пока у них нет возможности точно оценить то, как быстро накапливались мутации в ДНК первых живых организмов на Земле.

Пизани и его коллеги решили эту проблему, объединив данные археологических раскопок, в том числе информацию по времени появления первых «настоящих» древних микробов, с той информацией о геноме «Луки», которые сейчас имеются на руках у эволюционистов. К примеру, возраст самых древних ископаемых водорослей оставляет 1,56 миллиарда лет, а эукариот, клеток с обособленным ядром — примерно 1,61 миллиарда лет.

Эти расчеты показали, что «Лука» появился неожиданно рано в истории Земли — он не мог возникнуть позднее, чем 3,9 миллиарда лет назад. Скорее всего, он возник сразу после столкновения зародыша нашей планеты и Тейи, «прабабки» Луны, что случилось 4,52−4,47 миллиарда лет назад. Это означает, что наша планета была обитаемой фактически все время ее существования.

Подобная оценка возраста «Луки» крайне важна по той причине, что она означает, что первые микробы появились на нашей планете еще до того, как началась так называемая «поздняя тяжелая бомбардировка». Подобным образом астрономы называют один из эпизодов в жизни Земли и Луны, начавшийся примерно 3,9 миллиарда лет назад, когда их поверхность практически постоянно бомбардировалась крупными астероидами и кометами.

Эти небесные тела многие исследователи считают главным источником земной воды и «кирпичиков жизни». Соответственно, если «Лука» действительно появился до начала этой бомбардировки, то это означает, что жизнь возникла из «собственных» запасов воды и органики Земли, переживших процесс ее формирования и столкновение с Тейей. Так это или нет, проверить будет очень сложно без открытия более древних окаменелостей, заключают авторы статьи.

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