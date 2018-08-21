«Держите убийцу Ленина!»: что рассказали новые документы
«Ельцин-Центр» впервые опубликовал документы о покушении на Ленина, совершенном Фанни Каплан. Среди них фотографии, медицинские отчеты и воспоминания участников расследования.
«Ельцин-Центр» впервые опубликовал документы о покушении на Ленина, совершенном Фанни Каплан. Среди них фотографии, медицинские отчеты и воспоминания участников расследования.
К столетию годовщины покушения на Владимира Ленина, совершенного 30 августа 1918 года, президентская библиотека имени Бориса Ельцина опубликовала на своем сайте официальные материалы о расследовании этого уголовного дела.
Попытки убить Ульянова и отстранить его таким образом от власти предпринимались неоднократно. Однако самым известным считается покушением на Ленина, которое совершила 28-летняя эсерка Фанни Каплан.
Произошло это 30 августа 1918 года после выступления Ленина на Московском заводе Михельсона.
Обнародованные документы — всего 105 листов — охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они включают в себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира
Споры о заказчиках и исполнителях покушения на московском заводе длятся уже много десятилетий. По одной из версий, использовавшиеся пули были отравлены, по другой, заказчиком покушения был Яков Свердлов, который метил на роль вождя.
В тот день на заводе проходил митинг на тему «Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата». После митинга Ленин, сопровождаемый рабочими, вышел во двор. Шофёр Степан Гиль уже завёл мотор, и тут одна из женщин остановила Ленина очередным вопросом.
В своих показаниях помощник военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Батулин писал: «Я услышал три резких сухих звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу народа, до этого спокойно стоящую у автомобиля, разбегавшуюся в разные стороны и увидел позади
Около дерева я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила моё внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: а зачем Вам это нужно? Тогда я обыскав её карманы и взяв её портфель и зонтик предложил ей идти за мной. В дороге я её спросил, чуя в ней лицо покушавшееся на тов. Ленина, Зачем вы стреляли в тов. Ленина?, на что она ответила: зачем Вам это нужно знать, что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина".
На допросе задержанная им женщина «назвала себя Каплан и призналась в покушении на жизнь тов. Ленина». Среди опубликованных документов содержится серия снимков под названием «Инсценировка», в которой участвовал Я. М. Юровский, который руководил расстрелом императора Николая II и его семьи.
«Я нашёл тов. Ленина на кровати с окровавленной рукой. Сейчас же мною была оказана первая медицинская помощь, вызваны были наши
Комендант Кремля Павел Мальков и оказавшийся случайно на месте казни поэт Демьян Бедный, следуя указанию Свердлова не оставлять следов, сожгли тело Каплан в железной бочке.