«Держите убийцу Ленина!»: что рассказали новые документы

Источник: Президентская библиотека

К столетию годовщины покушения на Владимира Ленина, совершенного 30 августа 1918 года, президентская библиотека имени Бориса Ельцина опубликовала на своем сайте официальные материалы о расследовании этого уголовного дела.

Попытки убить Ульянова и отстранить его таким образом от власти предпринимались неоднократно. Однако самым известным считается покушением на Ленина, которое совершила 28-летняя эсерка Фанни Каплан.

Произошло это 30 августа 1918 года после выступления Ленина на Московском заводе Михельсона.

В тот день в Петрограде был убит председатель Чрезвычайной комиссии Моисей Урицкий. Ленин узнал об этом одним из первых, и ему настоятельно рекомендовали отказаться от запланированного выступления, однако он проигнорировал предупреждение и отправился к рабочим.

Обнародованные документы — всего 105 листов — охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они включают в себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

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Споры о заказчиках и исполнителях покушения на московском заводе длятся уже много десятилетий. По одной из версий, использовавшиеся пули были отравлены, по другой, заказчиком покушения был Яков Свердлов, который метил на роль вождя.

В тот день на заводе проходил митинг на тему «Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата». После митинга Ленин, сопровождаемый рабочими, вышел во двор. Шофёр Степан Гиль уже завёл мотор, и тут одна из женщин остановила Ленина очередным вопросом.

В своих показаниях помощник военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Батулин писал: «Я услышал три резких сухих звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу народа, до этого спокойно стоящую у автомобиля, разбегавшуюся в разные стороны и увидел позади кареты-автомобиля тов. Ленина неподвижно лежащего лицом к земле. Я не растерялся и закричал: Держите убийцу тов. Ленина и с этими криками я выбежал на Серпуховку. <…>.

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Около дерева я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила моё внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: а зачем Вам это нужно? Тогда я обыскав её карманы и взяв её портфель и зонтик предложил ей идти за мной. В дороге я её спросил, чуя в ней лицо покушавшееся на тов. Ленина, Зачем вы стреляли в тов. Ленина?, на что она ответила: зачем Вам это нужно знать, что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина".

На допросе задержанная им женщина «назвала себя Каплан и призналась в покушении на жизнь тов. Ленина». Среди опубликованных документов содержится серия снимков под названием «Инсценировка», в которой участвовал Я. М. Юровский, который руководил расстрелом императора Николая II и его семьи.

Большую часть опубликованных материалов составляют бюллетени о здоровье вождя и свидетельства врачей. После покушения Ильича отвезли в Кремль и он сам поднялся на третий этаж.

«Я нашёл тов. Ленина на кровати с окровавленной рукой. Сейчас же мною была оказана первая медицинская помощь, вызваны были наши врачи-коммунисты тов. Семашко, Обух, В. М. Бонч-Бруевич, Вейсброд и хирурги-специалисты проф. Розанов и Минц, — говорится в показаниях врача Винокурова, одного из первых оказавших В. И. Ленину медицинскую помощь. — Ранение оказалось несравненно тяжелее, чем это казалось на первый взгляд. Одна пуля застряла у лопатки. Эта рана жизни не угрожала. Но другая пуля прошла через шею, задев верхушку левого легкого и вызвав внутреннее кровотечение в полость плевры».

5 сентября 1918 года вышло постановление СНК РСФСР, официально объявившее начало красного террора. Фанни Каплан к этому моменту в живых уже не было: за два дня до этого без суда во дворе автобоевого отряда при ВЦИК, под рёв работающих двигателей, она была расстреляна.