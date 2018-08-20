В деле о покушении на Ленина нет никаких загадок, считает эксперт

Ранее Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала на своем портале подлинные материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина. Оцифрованы подлинные документы дела — 105 листов, — которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они включают в себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

«В этой истории никакой загадки нет, не знаю, в чем там интрига следственного эксперимента. Я читал реальное архивное дело, там все понятно: она дала признательные показания, ее задержали на месте преступления, не было никаких сомнений в ее участии в этом покушении. Дело меня ничем не удивило. Ленин в тот период был очень уязвим. По нашему представлению, это лицо охраняемое, но на самом деле безопасности вождей в тот период уделяли недостаточно много внимания», — пояснил Михайлов.