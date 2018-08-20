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20 августа, источник: РИА Новости

Валерий Меладзе попросил предоставить ему грузинское гражданство, пишут СМИ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны, сообщило информационное агентство GHN.

Источник: РИА Новости

Как пишет издание, 18—19 августа артист находился в Батуми, где выступал на концертах в честь киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе.

Меладзе родился в Батуми, но в данный момент проживает в Москве.

С середины августа в Грузии действуют поправки к закону «О гражданстве». Они дают возможность получить гражданство тем, кто утратил его, став гражданином другой страны. Для того, чтобы вновь получить грузинский паспорт, уроженцы страны должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.

При этом кандидат должен соответствовать некоторым критериям, включая знание грузинского языка. Получение гражданства Грузии не сопровождается лишением гражданства другой страны.

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