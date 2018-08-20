Валерий Меладзе попросил предоставить ему грузинское гражданство, пишут СМИ

Как пишет издание, 18—19 августа артист находился в Батуми, где выступал на концертах в честь киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе.

С середины августа в Грузии действуют поправки к закону «О гражданстве». Они дают возможность получить гражданство тем, кто утратил его, став гражданином другой страны. Для того, чтобы вновь получить грузинский паспорт, уроженцы страны должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.