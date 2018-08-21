Дубинкой по голове. Дикие методы лечения прошлых лет

Источник: PDPhotos/CC0

Медицина всегда была, есть и продолжает оставаться одной из самых загадочных областей знания, ведь все процессы, взаимосвязи и течения в организме человека просто поражают воображение. Медики же далеко не всегда знают, как именно можно выйти из той или иной ситуации. А раньше (лет 300 назад) они и вовсе практиковали такие методы терапии, от которых современному человеку просто станет дурно. АиФ.ru вспомнил несколько серьезных медицинских заблуждений прошлого.

Ртутная терапия

О том, что ртуть опасна, сегодня знают даже дети. Недаром одной из страшилок для современного человека является разбитый ртутный градусник: операция по удалению ртути в такой ситуации сродни спасательной. А были времена, когда ртуть, наоборот, активно применяли в качестве средства терапии. Так, еще в III веке до нашей эры китайский император Цинь Шихуанди пытался практиковать модную в то время ртутную диету.

Эскулапы того времени утверждали, что, регулярно используя ртуть в пищу, человек может обрести вечную жизнь и даже научиться ходить по воде. Однако опыты нередко заканчивались печально.

Как раз-таки китайский император решил попробовать данный метод и скончался сразу же, как употребил таблетку с этим металлом.

В Средние века ртуть было решено применять в качестве средства от так называемых «срамных» болезней, т. е. передающихся половым путем. К примеру, с ее помощью очень хорошо справлялись с сифилисом. Такое решение предложил Парацельс. Для достижения эффекта мазь втирали в ноги. Причем данной рекомендации медики придерживались довольно долго: в СССР, например, подобную терапию продолжали до 1963 года.

Также ртутью лечили и заворот кишок. Считалось, что такое средство дает стопроцентное выздоровление. Для терапии пациенту наливали до 250 мл ртути, которые он должен был выпить. Считалось, что ртуть под воздействием своей собственной тяжести и текучести дойдет по кишечнику до самого низа, попутно расправляя его и нормализуя работу пищеварительной системы. При этом люди после подобных экспериментов выживали довольно редко. Несмотря на то, что утверждается, что ядовиты только его пары, пить металл — это удовольствие тоже сомнительное.

Плохая кровь

На плохую кровь было принято веками сваливать все проблемы. Кровопускание считалось одним из авторитетных способов лечения, который практиковали часто и по любому поводу, включая и профилактику.

Основывалась терапия на теории о том, что в крови есть 4 основных вещества, каждое из которых может служить первопричиной различных заболеваний. Медики же в то время верили, что причиной всех патологий становится переизбыток жидкости в теле. Избавляться от нее решили оригинально: пуская кровь. Некоторые исследователи уверяют, что от такой терапии в свое время скончались президент Джордж Вашингтон, Рене Декарт и Рафаэль Санти: врачи проявляли слишком много рвения и, вместо того чтобы бороться с пневмонией, ангиной и прочими патологиями, они активно пускали больным кровь.

В Средние века этой процедурой занимались не врачи, а цирюльники: считалось, что именно те, кто каждый день работает с бритвой, лучше других могут справиться с процессом пускания крови.

Сегодня подобный метод не практикуют, так как его опасность очевидна. Заражение крови от неправильно продезинфицированных инструментов, передача инфекций через кровь, ослабление организма на фоне потери крови (а он и так слаб). Кроме того, нередки ошибки, когда вместо вены пересекали артерию, из-за чего развивалось неконтролируемое кровотечение. Сегодня с дурной кровью борются более щадящими методами, например, гирудотерапией.

Трепанация и отсутствие анестезии

Новость Как и чем лечили боль в древности

Еще один распространенный вариант лечения в давние времена — трепанация черепа. Желание снизить давление в голове и тем самым избавить человека от болей, эпилепсии, инсультов и т. д. было велико. Поэтому практиковали трепанацию достаточно часто.

Сегодня в голову современных пациентов медики без особой необходимости не лезут. Слишком опасным может быть такое вмешательство. Во-первых, открытые раны на голове, через которые любая инфекция могла попасть сразу в мозг. Во-вторых, риск ошибочных действий хирурга: стоило просверлить не то место, и человек легко мог стать инвалидом. В-третьих, конечно же, отсутствие должной анестезии и антисептики. Инструменты были недостаточно очищены, а человек мог впасть в болевой шок. В древние времена вместо анестезии практиковали удары дубиной по затылку, но такой метод также крайне сомнителен.

Гуляющее естество

Дамы в древнее время и вовсе подвергались жестоким экспериментам. Врачи считали женскую матку отдельным существом, которое имеет свой ум. Поэтому она могла буквально «гулять» по организму, из-за чего женщина ощущала неимоверные страдания и боль.

К примеру, если она «смещалась вбок», то у дамы учащалось дыхание и проявлялась астма. Если матка «уходила» ближе к печени, дама начинала терять голос, постоянно стискивала зубы.