Танки для Праги. Как в Чехии вспоминают ввод советских войск

Источник: РИА "Новости"

18 августа власти пяти стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, ГДР и Польша) приняли решение начать ввод войск в Чехословакию.

Операция под кодовым названием «Дунай» должна была прекратить происходивший в ЧССР процесс политических и экономических реформ, начатый первым секретарем ЦК КП Чехословакии Александром Дубчеком.

В СССР опасались, что реформы, вошедшие в историю под названием «Пражская весна» могут привести страну к выходу из Варшавского договора, что грозило повлечь за собой дальнейший распад военного союза. Кроме того, советские власти хотели привести страну под общий социалистический стандарт, который был очень далек от «стран народной демократии» Восточной Европы. Даже при ограниченном суверенитете в Чехословакии оставались свои особенности, которые были в брежневском СССР совершенно неприемлемы, к примеру, частное сельское хозяйство.

Ввод войск начался 21 августа и продолжался 36 часов.

Советские танковые колонны в чешских городах закидывали камнями, несколько серьезных инцидентов произошло у здания Чешского радио, когда его брали под контроль советские войска. Солдаты несколько раз открывали по толпе огонь из автоматов. Всего, согласно современным данным, в ходе вторжения погибло с чешской стороны 108 и ранено более 500 человек, с советской — 96 человек (в том числе в результате несчастных случаев).

Читайте также Оккупация по-американски. Сто лет назад армия США вторглась в Россию

За это время союзные войска установили полный контроль над чехословацкой территорией. 23—26 августа в Москве прошли переговоры с властями Чехословакии. В итоге был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории страны «в целях обеспечения безопасности социалистического содружества».

К счастью, сторонам удалось избежать повторения трагических событий в Венгрии 1956 года, когда погибло более 3000 человек. Избежали проблем и чехословацкие власти — Дубчек ушел в отставку лишь в следующем году. На его место бы избран Густав Гусак, который остановил процесс политических и экономических реформ. Он ушел в отставку лишь в 1989 году после «бархатной революции». Только после этого начался вывод советских войск из страны, который закончился 30 июня 1991 года.

«Многие сравнивают события в Чехословакии с венгерской революцией 1956 года. Однако это совсем разные вещи, — сказал АиФ.ru историк, президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко. — Венгрия была активным участником фашистской коалиции. В 1956 году венгры ещё помнили штурм Будапешта советскими войсками.

Неслучайно советские медали назывались так — «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За освобождение Вены», но — «За взятие Будапешта».

Бои были исключительно упорные. 1956 год — это восстание не столько против социализма, сколько против того, что Венгрия попала под управление своего военного противника. СССР управлял этой страной, как завоеванной территорией — в правительстве Венгрии практически не было венгров. Это было национальное восстание за национальные интересы. Кстати, после тех событий Венгрии были даны большие послабления. Шли фильмы, издавались книги и газеты без цензуры, был самый свободный выезд на запад. Венгрию даже называли «самым большим бардаком социалистического лагеря». Стране дали выпустить пар".

Читайте также Крушение гордости. Как погиб первый советский реактивный лайнер

Чехия же, по словам эксперта, в годы Второй мировой войны не воевала против СССР — страна после Мюнхенских соглашений была полностью поглощена нацистской Германией. «“Пражская весна” — это эволюция социалистической системы в отдельно взятой стране. Это была попытка в рамках Варшавского договора сделать что-то лучше», — считает Бондаренко. Однако попытка эта окончилась провалом. После ввода войск и срыва реформ Чехия надолго впала в депрессию, которая длилась вплоть до распада социалистического лагеря.

«Много воды утекло»

С момента ввода войск прошло 50 лет, однако от былых эмоций осталось не так уж и много. В Чехии не сложилось культа борцов за свободу вокруг тех событий. В Праге нет ни улицы, ни памятника Александру Дубчеку. Отношение к нему в Чехии холодное из-за его коммунистических взглядов. Существуют лишь памятные мемориалы погибшим в тех трагических событиях людям, а также экспозиции в отдельных музеях.

Советские танки на улицах Праги, 1968 год | Источник: РИА "Новости"

Никаких особых мероприятий, посвященных годовщине ввода войск, в чешской столице тоже не наблюдается. В центре города около здания Чешского радио, где происходили самые кровавые столкновения, обычно проводится митинг. В предыдущие годы он собирал от силы несколько сотен человек, в основном стариков. Но и их становится с каждым годом все меньше.

Для молодого поколения вопрос «об агрессии СССР» был закрыт после того, как советские войска покинули страну в 1991 году.

У старшего поколения отношение к русским тоже неоднозначное. К примеру, в одном магазине автора этих строк отказались обслужить после того, как выяснилось, что он русский. Продавщица, пожилая дама лет шестидесяти, поджав губы, лишь отрицательно мотала головой в ответ на просьбы прояснить такое решение. Когда автор и его друзья, разочарованно пожав плечами, покинули лавку, на улице их догнал молодой человек. Он представился внуком продавщицы и рассказал, что его бабушка до сих пор рассказывает на семейных собраниях про советские танки на пражских улицах. «Она постоянно нам говорит, какое это страшное время было. Пожалуйста, не обижайтесь на неё за это», — попросил внук.

В другом магазине старенькая продавщица тоже услышала русскую речь, но отреагировала совсем по-другому — весело поздоровалась по-русски, начала вспоминать другие фразы на полузабытом языке (в чешских школах в советские годы учили русский), посоветовала несколько мест в городе, которые стоило посетить. На вопрос, не смущает ли её то, что мы приехали из страны, которая 50 лет назад ввела в Чехию танки, она ответила: «Много воды утекло».

О том, что давняя ссора между двумя странами на бытовом уровне в целом подзабыта, говорит и такой факт. По данным Погранслужбы РФ, Чехию только в 2017 году посетили 524 тысячи граждан России. По чешским данным, это второй показатель после Германии. Никаких страшных инцидентов с нашими соотечественниками в Праге и других чешских городах не происходило.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

«Пятая колонна Москвы»

На политических отношениях России и Чехии события 1968 годах тоже почти никак не сказываются. Напротив, в ЕС Чехию считают страной с сильным российским влиянием, своеобразной «пятая колонной Москвы».

Нынешнего президента страны Милоша Земана в Брюсселе часто критикуют за реверансы в адрес Москвы.

К примеру, в 2015 году в разгар кризиса на Донбассе Земан единственный из европейских лидеров посетил Россию во время празднований 70-летия победы в Великой Отечественной войне, несмотря на недовольство коллег по ЕС и давление США.

При этом нельзя сказать, что Земан не помнит о событиях «Пражской весны». В 2013 году он так высказался о Дубчеке: «Он не смог защитить страну, и своей политикой уступок оккупантам и соглашательством привел страну в моральный маразм, который продолжался до конца коммунистического режима».

Читайте также Назад в СССР. Советское государство глазами иностранцев

В 2017 году на межгосударственном уровне даже возник небольшой скандал, связанный с оценкой событий тех дней. На сайте телеканала «Звезда» перед визитом Земана в Москву была опубликована статья, в которой было сказано, что ввод советских войск не позволил НАТО занять Судетскую область и совершить в Чехии госпереворот. Статья попалась на глаза чешским политикам. Земан назвал автора материала «сумасшедшим журналистом без мозгов», её раскритиковали министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек и министр обороны Мартин Стропницкий. Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву пришлось заверить Земана, что текст не отражает взглядов Москвы. Он сказал, что Россия продолжает придерживаться позиции, сформулированной в договоре с Чехией о дружбе и сотрудничестве 1993 года. В нем ввод советских войск в Чехословакию назван «недопустимым применением силы», а их дальнейшее пребывание в стране названо «неоправданным». На этом стороны сочли инцидент исчерпанным.

Годы спустя после вступления в Евросоюз чехи с удивлением обнаружили, что они пришли к тому, от чего бежали в советские годы — к глобализации, стандартизации всего и вся, с понятными поправками на разницу между Москвой и Брюсселем. В Чехии и Словакии полностью потеряна промышленность, экономика очень зависима от Германии, страны вынуждена следовать курсу ЕС, хотя это не всегда следует их интересам. Юрий Бондаренко Историк, президент фонда „Возвращение“

Остатки суверенитета, как считают местные политики, можно сохранить, поддерживая связи с Россией, как с одним из противостоящих Брюсселю центров.