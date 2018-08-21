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02:26 (мск), источник: Известия

Минздрав обсуждает введение устрашающих картинок на спиртных напитках

Бутылки со спиртными напитками могут снабдить изображениями, с информацией о вреде алкоголя, аналогичными тем, что публикуются на пачках сигарет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Известиям» рассказали в Минздраве, где изучаются перспективы такого решения.

«Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями», — сообщили в ведомстве.

На данный момент бутылки со спиртным снабжены только предупредительными надписями.

Эксперты отметили, что в мировой практике нет аналогов таким демотиваторам, но успех «антитабачных» картинок в деле борьбы с курением может послужить хорошим примером.

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