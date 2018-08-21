Минздрав обсуждает введение устрашающих картинок на спиртных напитках
Бутылки со спиртными напитками могут снабдить изображениями, с информацией о вреде алкоголя, аналогичными тем, что публикуются на пачках сигарет.
Бутылки со спиртными напитками могут снабдить изображениями, с информацией о вреде алкоголя, аналогичными тем, что публикуются на пачках сигарет.
Об этом «Известиям» рассказали в Минздраве, где изучаются перспективы такого решения.
«Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями», — сообщили в ведомстве.
На данный момент бутылки со спиртным снабжены только предупредительными надписями.
Эксперты отметили, что в мировой практике нет аналогов таким демотиваторам, но успех «антитабачных» картинок в деле борьбы с курением может послужить хорошим примером.