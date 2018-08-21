Ученые заявили о вреде контактных линз для Мирового океана

Источник: РИА "Новости"

Согласно исследованию специалистов из Университета штата Аризона, только в США ежегодно в сточные воды попадает 6−10 т линз. Очистные сооружения не перерабатывают линзы — фильтры их либо не замечают, либо расщепляют на мелкие кусочки.

Впоследствии частички попадают в водоемы и становятся одним из источников загрязнения Мирового океана.

Американские ученые призывают производителей линз указывать наиболее экологичный способ утилизации использованного продукта.

Как рассказал RT замдиректора Института океанологии РАН по направлению «Экология морей и океанов» Михаил Флинт, микрочастицы пластика проглатывают разные морские животные. Вероятнее всего, в дальнейшем этот мусор передастся по пищевой цепи более крупным животным и в итоге может добраться до человека.