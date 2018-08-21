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10:37 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент отметил, что подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни российской мусульманской общины.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

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«Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним. Эти высокие гуманистические идеалы — являются прочным фундаментом морально-нравственного воспитания человека», — говорится, в частности, в поздравлении.

Президент отметил важность того, что «и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России» и «помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур», которые имеют в России глубокие исторические корни.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных в память о том, как пророк Ибрахим (в библейской транскрипции — Авраам) готов был принести в жертву Богу своего сына, однако Всевышний послал Ибрахиму барана, которого тот принес в жертву вместо сына.

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