Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

«Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним. Эти высокие гуманистические идеалы — являются прочным фундаментом морально-нравственного воспитания человека», — говорится, в частности, в поздравлении.

Президент отметил важность того, что «и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России» и «помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур», которые имеют в России глубокие исторические корни.