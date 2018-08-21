Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент отметил, что подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни российской мусульманской общины.
Президент отметил, что подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни российской мусульманской общины.
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником
«Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним. Эти высокие гуманистические идеалы — являются прочным фундаментом
Президент отметил важность того, что «и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России» и «помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур», которые имеют в России глубокие исторические корни.