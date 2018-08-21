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11:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Университете Северной Каролины опрокинули памятник солдату Конфедерации

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Протестующие в Университете Северной Каролины опрокинули и осквернили памятник солдату Конфедерации времен Гражданской войны в США, который был установлена в 1913 году. Об этом сообщает местный телеканал WRAL.

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Источник: AP 2018

Как отмечается, изначально в 19:00 (02:00 мск вторника) вокруг статуи под названием «Тихий Сэм» (Silent Sam), которая расположена на территории университетского городка, собрались порядка 300 активистов, выступавших против сноса мемориала, но уже в 21:30 (04:30 мск) статуя была опрокинута на землю. Она была частично разбита, а после этого ее облили грязью и начали топтать ногами.

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К настоящему моменту сообщается об одном задержании, протестующие уже покинули территорию вокруг памятника.

В последнее два года в США развернулась масштабная кампания по сносу памятников деятелям Конфедерации. Поводом для нее послужили события в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где 12 августа 2017 года произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после решения властей демонтировать статую генерала Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине въехал в толпу активистов, выступавших против ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

Президент США Дональд Трамп резко осудил снос памятников конфедератам и призывы демонтировать монументы первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Глава государства призвал уважать историческое наследие.

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