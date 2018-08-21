На гребне волны: серфингист прокатился на надувном матрасе

Очевидцы сняли на видео необычного серфингиста, который прокатился на огромной волне с помощью надувного матраса.

В регионе, вопреки теплой солнечной погоде, несколько дней держались сильные волны. Спасатели советовали серфингистам воздержаться от любимого занятия.

Мужчина, который вопреки предостережениям пошел поплавать, все же смог удержаться на огромной волне. Предпринять вторую попытку ему не дали спасатели. Серфингисту придется подождать, пока океан немного успокоится.