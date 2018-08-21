Man successfully surfs inflatable mattress over giant wave https://t.co/lCUxsoYxYJ— Metro (@MetroUK) 21 августа 2018 г.
На гребне волны: серфингист прокатился на надувном матрасе
Мужчина решил поплавать вопреки предостережениям.
Мужчина решил поплавать вопреки предостережениям.
Очевидцы сняли на видео необычного серфингиста, который прокатился на огромной волне с помощью надувного матраса.
Происшествие попало на камеры в городе
В регионе, вопреки теплой солнечной погоде, несколько дней держались сильные волны. Спасатели советовали серфингистам воздержаться от любимого занятия.
Мужчина, который вопреки предостережениям пошел поплавать, все же смог удержаться на огромной волне. Предпринять вторую попытку ему не дали спасатели. Серфингисту придется подождать, пока океан немного успокоится.
По словам метеорологов, волны вдоль западного побережья Америки достигали 3−5 метров.
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